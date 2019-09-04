Киевская таможня ДФС получила благодарность от директора Корпуса мира США в Украине Майкла Кетовера

Коллектив Киевской таможни ДФС получил благодарность от директора Корпуса мира США Майкла Кетовера. Об этом сообщает пресс-служба Территориальных органов ДФС в Киевской области.

В своем письме, которое поступило в адрес начальника таможни Руслана Черкасского, господин Кетовер, в частности, отметил: "Позвольте засвидетельствовать Вам свое уважение и от имени Корпуса Мира США выразить личную благодарность Вам и Вашим подчиненным за содействие, четкую организацию и поддержку при проведении встречи группы сотрудников Корпуса мира, прибывшие в Украину для выполнения своих обязанностей в рамках программы Корпуса мира США в Украине согласно Межправительственного соглашения между правительствами Украины и США.

Все мероприятия были проведены вовремя и организованно. Ваши подчиненные продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки и достойную квалификацию при прохождении группой таможенного контроля".

Работники Киевской таможни ДФС в свою очередь гарантируют международному сообществу, что и в дальнейшем выполнять свои профессиональные обязанности так, чтобы впечатление об украинских таможенниках были как о настоящих специалистах своего дела.