подписаться на рассылку
25.05 25.4
27.25 27.85
˟
04 сентября 2019, среда, 20:28 484
Общество 2019-09-04T20:36:58+03:00
Українські Новини
Киевская таможня ДФС получила благодарность от директора Корпуса мира США в Украине Майкла Кетовера

Киевская таможня ДФС получила благодарность от директора Корпуса мира США в Украине Майкла Кетовера

Коллектив Киевской таможни ДФС получил благодарность от директора Корпуса мира США Майкла Кетовера. Об этом сообщает пресс-служба Территориальных органов ДФС в Киевской области.

В своем письме, которое поступило в адрес начальника таможни Руслана Черкасского, господин Кетовер, в частности, отметил: "Позвольте засвидетельствовать Вам свое уважение и от имени Корпуса Мира США выразить личную благодарность Вам и Вашим подчиненным за содействие, четкую организацию и поддержку при проведении встречи группы сотрудников Корпуса мира, прибывшие в Украину для выполнения своих обязанностей в рамках программы Корпуса мира США в Украине согласно Межправительственного соглашения между правительствами Украины и США.

Все мероприятия были проведены вовремя и организованно. Ваши подчиненные продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки и достойную квалификацию при прохождении группой таможенного контроля".

Работники Киевской таможни ДФС в свою очередь гарантируют международному сообществу, что и в дальнейшем выполнять свои профессиональные обязанности так, чтобы впечатление об украинских таможенниках были как о настоящих специалистах своего дела.
Архив
Новости
Фракции Киевсовета просят Зеленского переназначить Кличко главой КГГА 21:24
Директор Института законодательства Рады проходит в парламент от "Слуги народа" вместо назначенной замруководителя Офиса Президента 21:18
Кличко заявил, что его не связывают отношения со Столаром 20:42
Цены на услуги ЖКХ можно снизить, - глава Комитета Рады Клочко 20:30
Киевская таможня ДФС получила благодарность от директора Корпуса мира США в Украине Майкла Кетовера 20:28
больше новостей
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко 14:17
Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады 17:58
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник 12:00
Тимошенко пропустила заседание Рады из-за смерти сестры 19:11
больше новостей
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Решение Кабмина уволить Кличко с поста главы КГГА возвращает в эпоху Януковича, – Уколов 17:59
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Обмен пленными: Суд продил арест боевика Цемаха, которого хочет заполучить Россия 10:53
Больше, чем у Зеленского: Богдану и руководству Офиса Президента начали выплачивать зарплату 11:35 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok