подписаться на рассылку
25.05 25.4
27.25 27.85
˟
04 сентября 2019, среда, 17:54 381
Политика 2019-09-04T19:00:03+03:00
Українські Новини
Шахтеры ДТЭК Энерго добыли 15 млн тонн угля

Шахтеры ДТЭК Энерго добыли 15 млн тонн угля

Фото: Обозреватель
Фото: Обозреватель

Почти 15 млн тонн угля добыли шахтеры ДТЭК Энерго с начала года. Это топливо станет надежной опорой для энергосистемы в осенне-зимний период. Об этом пишет "Обозреватель".

ДТЭК прилагает максимум усилий, чтобы страна успешно перезимовала - без отключений света и тепла. В этом году, за 8 месяцев, горняки ДТЭК Энерго выдали на-гора 14,8 млн тонн газового угля.

"Украинский уголь - это приоритет для Украины и для ДТЭК. Мы постоянно инвестируем в наши угледобывающие предприятия, чтобы обеспечить стабильную работу тепловой генерации и энергосистемы в целом. За 8 месяцев этого года мы направили 2,7 млрд гривен в угледобычу. Благодаря упорному труду наших шахтеров и инвестициям, мы каждый год делаем значительный вклад в подготовку страны к зиме", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Всего до конца года горняки ДТЭК Энерго планируют добыть более 23 млн тонн угля.

Для прохождения осенне-зимнего периода ДТЭК также законтрактовал 388 тыс. тонн угля газовой марки из Южной Америки. Через аварийные ремонты блоков АЭС и снижение отпуска ГЭС и ВИЭ тепловая генерация имеет отпустить больше электроэнергии, чем планировалось, поэтому компания вынуждена импортировать уголь марки Г.
Архив
Новости
Гончарук похвастался, как убрал перегородки в Кабмине, чтобы свободно кататься на самокате 19:21
В оккупированном Донецке произошел взрыв шахты, есть жертвы 19:16
Зеленский предлагает сажать в тюрьму за незаконную добычу янтаря: законопроект 19:06
В Раде могут прекратить аккредитовать всех желающих журналистов, - СМИ 18:55
Комитет Рады по организации госвласти рассмотрит законопроект об импичменте президента 6 сентября, - Клочко 18:40
больше новостей
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко 14:17
Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады 17:58
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник 12:00
Россия перебросила в "Л/ДНР" диверсионные группы спецназа, - разведка 14:00
больше новостей
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Обмен пленными: Суд продил арест боевика Цемаха, которого хочет заполучить Россия 10:53
Больше, чем у Зеленского: Богдану и руководству Офиса Президента начали выплачивать зарплату 11:35 Документ
Елена Криворучкина. Фото:
"Кнопочка зеленая" и занятия любовью: депутат от "Слуги народа" сообщила "любимому" о снятии своей неприкосновенности 16:25
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok