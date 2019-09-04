Мобилизованный умер на полигоне в Ровенской области

39-летний мобилизованный умер 3 сентября на полигоне в Ровенской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель оперативного командования "Запад".

По его словам, мужчина был жителем Черкасской области и прибыл на полигон 31 августа.

По предварительной версии, он умер от сердечной недостаточности.

Ведется расследование причин смерти.

Как сообщало агентство, в 2015 году на то время председатель Ровенской обладминистрации Виталий Чугунников призывал правоохранительные органы ликвидировать незаконную продажу алкоголя возле Ривненского военного полигона.

По данным Ровенской обладминистрации, в феврале 2015 года на полигоне умерли 3 мобилизованных, причина смерти двоих из них - злоупотребление алкоголем.

В апреле от злоупотребления алкоголем умерли еще двое военнослужащих.