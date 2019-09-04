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04 сентября 2019, среда, 16:19 20
Экономика 2019-09-04T16:30:01+03:00
Українські Новини
Суд перенес рассмотрение дела в споре за хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum" на 10 сентября

Суд перенес рассмотрение дела в споре за хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum" на 10 сентября

Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела в подготовительном заседании в споре за хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum" на 10 сентября.

Данное решение было принято 4 сентября по итогам судебного заседания.

При этом в ходе рассмотрения дела представитель компании "Фармак" подал ходатайство по установлению дополнительного срока для предоставления доказательств, так как компанией была заказана экспертиза, и она будет подготовлена к 23 сентября.

"Это будет дополнительное доказательство, который суд будет оценивать наряду с другими доказательствами, которые по нашему мнению подтверждают дополнительно, что "Корвалол Corvalolum" является хорошо известным знаком, а решение Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли является объективным, законным, правильным и обоснованным", - уточнил журналистам директор по правовому обеспечению компании "Фармак" Дмитрий Таранчук.

Как сообщали Українськi Новини, 28 августа Хозсуд Киева привлек к делу результаты исследования уровня осведомленности потребителей о ТМ "Корвалол Corvalolum" по ходатайству компании "Фармак".

Большая Палата Верховного Суда 25 июня частично удовлетворила кассационные жалобы Министерства экономического развития и торговли и компании "Фармак", отменив постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение Хозяйственного суда Киева, и направила дело о споре за хорошо известную торговую марку "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Летом 2017 года "Фармак" обратился в суд с иском об отмене свидетельства на знак товаров и услуг "Корвалол - Дарница".

В июне 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине относительно компании "Фармак".

Данное решение было обжаловано фармацевтической фирмой "Дарница".

Хозяйственным судом Киева решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе, при этом Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции.

В свою очередь Минэкономики и "Фармак" оспорили решение киевского Апелляционного хозсуда в Верховном Суде.

Продукция компании "Фармак"  экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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