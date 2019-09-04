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04 сентября 2019, среда, 15:07 170
Силовые структуры 2019-09-05T11:00:09+03:00
Українські Новини
Нацполиция назначила начальником Главного управления во Львовской области Виконского

Нацполиция назначила начальником Главного управления во Львовской области Виконского

Министерство внутренних дел назначило Василия Виконского начальником Главного управления Национальной полиции во Львовской области. Представление нового начальника состоялось в среду в 14:00, передают Українські Новини.

Представил его руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

Виконскому 38 лет, ранее он занимал должности начальника ГУ НП в Хмельницкой области.

С 2003 до 2014 года работал на разных должностях в спецподразделении "Беркут".

Как сообщали Українські Новини, 23 августа Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что намерен уволить руководителей Главных управлений Нацполиции в Житомирской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.

После этого начальник ГУ НП во Львовской области Валерий Середа был уволен с должности.

В декабре 2016 года Министерство внутренних дел назначило 48-летнего Середу начальником Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Ранее Министерство внутренних дел уволило временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрия Загарию.

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