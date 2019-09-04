Делом "Роттердам+" руководство НАБУ пытается заслужить благосклонность Коломойского, - Сазонов

Артем Сытник видит в деле "Роттердам+" гарантию сохранения своей должности.

Об этом написал политолог Кирилл Сазонов на своей страничке в Facebook.



Эксперт отметил, что депутаты накануне отправили на экспертизу Конституционного Суда законопроект о внесении изменений в Конституцию, разрешающий президенту самостоятельно назначать и увольнять руководство НАБУ и ДБР. А также прогнозирует его принятие на следующей сессии, что позволит президенту легко поменять руководство этих структур.



"Скажите – сомневается ли кто-то, что в Раде не найдут 300 голосов "За" расширение полномочий? Найдут. После снятия неприкосновенности – вообще легко. Ну и в решении Конституционного суда сомневаться тоже грех – он не подведет. Так что очень скоро тот же Артем Сытник может запросто быть уволен без всякой оценки своей работы независимым экспертом. Просто Указом президента", - написал Сазонов.



По его мнению, именно поэтому НАБУ в спешном порядке активизировалось в расследовании дела "Роттердам+", стремясь заслужить благосклонность близкого к новому президенту олигарха Игоря Коломойского, который понес убытки от введения формулы и пытается сейчас их компенсировать.



"Сам глава НАБУ это прекрасно понимает. Могут уволить, могут оставить. И не просто уволить, а припомнить бесплатный элитный отдых в охотничьем угодье "Полесское-Сарны", например. Тут, все от ситуации зависит. И умный человек эту самую ситуацию начинает активно менять. И вот НАБУ изымает оргтехнику и носители информации в НКРЭКУ в связи с финишной прямой расследования по "Роттердам+". Материалы срочно в суд, всем связанным – избирать меру пресечения. В эфирах озвучиваются астрономические суммы убытков многострадального населения, которого, кстати, эта формула никогда не касалась!", - отметил Сазонов.



Эксперт констатирует, что НАБУ даже не останавливает тот факт, что на сегодняшний день стоимость угля, рассчитанная по "Роттердам+", является самой низкой. Руководство бюро преследует лишь одну цель – понравится Коломойскому и закрепить свои позиции до появления у президента полномочий самостоятельно увольнять руководителя этого органа.



"На совещании в Офисе президента выясняется, что угля не хватает и по "Роттердам+" закупать выгоднее, чем напрямую, но… НАБУ это не останавливает… Потому что не важно, где логика, правосудие, рынок и прочие скучные вещи. Важно до новых президентских полномочий успеть понравиться Коломойскому! Он не любит эту формулу!", - объяснил Сазонов.



Напомним, ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко заявила, что формула "Роттердам+" позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн. Рост тарифов на электроэнергию для населения сдерживался через механизм кросс-субсидирования, однако это привело к повышению цен для промышленности. Самыми энергоемкими отраслями являются ферросплавная, электрометаллургическая и химическая промышленности, в которых представлена неформальная группа "Приват".



В свою очередь, экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков высказал мнение, что введение формулы "Роттердам +" позволило забыть о веерных отключениях электроэнергии в стране и ручном регулировании цен на уголь.



24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +". Относительно каждого из шести человек суд отказал НАБУ в ходатайстве о заключении под стражу.