Курьера пиццерии сбил таксист в Киеве

В Киеве на улице Васильковская произошла авария с участием автомобиля Renault Logan службы такси Bolt и курьера сети ресторанов Mister Cat на скутере. Мужчина за рулем Renault не заметил скутериста и сбил его. В результате столкновения курьера госпитализировали с подозрением на перелом ключицы, сообщает "Информатор".

ДТП произошло во вторник, 3 сентября, около 21:20.

По словам очевидцев, курьер сети ресторанов Mister Cat на скутере двигался по улице Васильковской в направлении улицы Ломоносова. В районе дома №53к1 его сбил водитель службы такси Bolt на Renault Logan. Таксист выезжал со двора и не заметил проезжающего скутериста.

В результате аварии курьера госпитализировали с подозрением на перелом ключицы. На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.

Авария на Васильковской. Фото: "Информатор"