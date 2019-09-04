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04 сентября 2019, среда, 09:06 170
Происшествия 2019-09-04T09:07:17+03:00
Українські Новини
Курьера пиццерии сбил таксист в Киеве

Курьера пиццерии сбил таксист в Киеве

В Киеве на улице Васильковская произошла авария с участием автомобиля Renault Logan службы такси Bolt и курьера сети ресторанов Mister Cat на скутере. Мужчина за рулем Renault не заметил скутериста и сбил его. В результате столкновения курьера госпитализировали с подозрением на перелом ключицы, сообщает "Информатор".

ДТП произошло во вторник, 3 сентября, около 21:20.

По словам очевидцев, курьер сети ресторанов Mister Cat на скутере двигался по улице Васильковской в направлении улицы Ломоносова. В районе дома №53к1 его сбил водитель службы такси Bolt на Renault Logan. Таксист выезжал со двора и не заметил проезжающего скутериста.

В результате аварии курьера госпитализировали с подозрением на перелом ключицы. На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.

Авария на Васильковской. Фото: Авария на Васильковской. Фото: "Информатор"

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