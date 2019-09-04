Курьера пиццерии сбил таксист в Киеве

В Киеве на улице Васильковская произошла авария с участием автомобиля Renault Logan службы такси Bolt и курьера сети ресторанов Mister Cat на скутере. Мужчина за рулем Renault не заметил скутериста и сбил его. В результате столкновения курьера госпитализировали с подозрением на перелом ключицы, сообщает "Информатор".\r\nДТП произошло во вторник, 3 сентября, около 21:20.\r\nПо словам очевидцев, курьер сети ресторанов Mister Cat на скутере двигался по улице Васильковской в направлении улицы Ломоносова. В районе дома №53к1 его сбил водитель службы такси Bolt на Renault Logan. Таксист выезжал со двора и не заметил проезжающего скутериста.\r\n\r\nВ результате аварии курьера госпитализировали с подозрением на перелом ключицы. На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.\r\nАвария на Васильковской. Фото: "Информатор"\r\n