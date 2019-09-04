6 студентов Дрогобычского педуниверситета госпитализированы с вирусным гепатитом А во Львовской области

6 студентов Дрогобычского педагогического университета (Львовская область) 4 сентября госпитализированы с вирусным гепатитом А во Львовской области. Об этом говорится в сообщении Государственной службы чрезвычайных ситуаций, передают Українські Новини.

"4 сентября в ГосЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" госпитализированы 6 студентов Дрогобычского педагогического университета, которые находились на практике в г. Одесса", - говорится в сообщении.

Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Другие подробности не сообщаются.

Как сообщали Українські Новини, Санитарно-эпидемиологическая служба в 2016 году заявляла о вспышке гепатита А в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт" в Киеве.