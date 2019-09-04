Зайцеву, осужденную на 10 лет за смертельное ДТП в Харькове, этапировали в колонию

Приговоренную к 10 годам лишения свободы по делу смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в Днепропетровской обл. Об этом сообщает "Комментарии. Харьков", ссылаясь на собственные источники.

Ранее сообщалось, что еще одного участника ДТП Геннадия Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию № 29.

Как сообщали Українські Новини, Харьковский апелляционный суд оставил в силе приговор к 10 годам лишения свободы для Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, обвиняемых в смертельном ДТП в октябре 2017 года, в результате которого погибли 6 человек.

18 октября 2017 года, в Харькове Елена Зайцева на Лексусе сбила насмерть 6 человек. 5 человек в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, 6 человек получили травмы различной тяжести, 24-летняя пострадавшая позже скончалась в больнице.

Также стало известно, что в момент смертельного ДТП в Харькове Зайцева находилась под действием наркотиков.