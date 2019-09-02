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02 сентября 2019, понедельник, 11:32 443
Общество 2019-09-02T14:45:07+03:00
Українські Новини
Для восстановления инфраструктуры нужно решить вопрос менеджмента, и лишь потом финансов, - Голик

Для восстановления инфраструктуры нужно решить вопрос менеджмента, и лишь потом финансов, - Голик

Юрий Голик. Фото: Facebook/Юрий Голик
Юрий Голик. Фото: Facebook/Юрий Голик

Руководитель программы "Региональное развитие" аналитического центра "Украинский институт будущего" и советник бывшего председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик в своем Facebook завил, что состояние мостов в Украине критическое, и для исправления этой ситуации нужен, в первую очередь, профессиональный менеджмент.

"Харьков. Турция. Пакистан. Это за 7 дней про уставшие мосты. Только то, что попало в ленты новостей. У нас в стране ситуация критическая. Более 9 600 мостов по техническим параметрам не соответствуют требованиям современных норм и фактической нагрузке. 1 923 моста требуют срочного ремонта. 86 мостов находят в аварийном неработоспособном состоянии. Просто попробуйте вспомнить хотя бы 100 мостов или 10, построенных у нас в стране за последние 10 лет. Я могу вспомнить два – это те мосты, которые мы в 2017-м отремонтировали и построили с нуля в Днепропетровской области", - заявил Голик.

Мост, построенный Командой Валентина Резниченко на окружной дороге вокруг города Днепр за 42 дняМост, построенный Командой Валентина Резниченко на окружной дороге вокруг города Днепр за 42 дня

По мнению Голика, инфраструктура устала, поэтому количество километров, вводимых в эксплуатацию после ремонта дорог и мостов, должно превышать количество выводимых из нее в силу их разрушения. Только тогда можно будет говорить о восстановлении инфраструктуры и ее появлении в принципе.

"Что нужно, что ситуацию исправить?Менеджмент. И деньги. Именно в такой последовательности. Деньги без профессионального менеджмента - это в лучшем случае просто их неиспользование, как происходит сейчас. А в худшем - чье-то личное благосостояние, но никак не новые километры идеальных дорог и мостов", - считает Голик.

По его словам, в Украине уже начались позитивные изменения, в частности, речь идет о трассе Запорожье - Мариуполь, которая ремонтировалась три года и должна была ремонтироваться еще столько же, но будет закончена уже в октябре, т.е. за три месяца.

"Но из единичного примера это должно превратиться в норму для всей страны", - уверен Голик.

 
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