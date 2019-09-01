Светлана Крючкова: интервью Президента Зеленского по итогам 100 дней - это деградация в чистом виде

Первый заместитель главного редактора издания "Страна.UA" Светлана Крючкова считает интервью Президента Владимира Зеленского по итогам 100 дней "деградацией в чистом виде"

У меня есть парочка знакомых, влиятельных, но малопубличных людей, которе редко дают интервью. Не потому что им не хочется славы, а потому, что им нужны сильные собеседники. Они заставляют их думать. Расти. Еще раз и еще раз возвращаться к этому разговору, чтобы лучше понять себя. Они тратят время не на интервью, а по факту на содержательным монолог при свидетеле. И если их зовет на разговор человек заведомо готовый рассматривать муху у него во рту, то есть лояльный до мышей, они отказываются. Когда сложно - ты растешь. Когда легко - деградируешь. Интервью президента Зеленского по итогу 100 дней это деградация в чистом виде.

100 дней прошло, а он на том же месте. Актер в раскадрованном фильме. Пустой по сути. Невнятный в будущем. С ряженным журналистом-актером. На дружественном телеканале. Но и этого оказалось недостаточно. Чтобы сделать его хоть капельку интересным режиссеру пришлось разбавить кино вставками интервью других людей - обслуги, жены, собак. Самый содержательный ответ на самый сложный вопрос - почему не пересел на велосипед, как обещал. Знаете почему? Не разрешили. А еще. Сказали, что в новый офис президента никто не переедет, но мы об этом три недели назад и без интервью знали.

Сочувствую Зеленскому. Самый сильный человек в стране - по должности. Самый влиятельный. Такой большой на экране. А такой маленький в реальной жизни.