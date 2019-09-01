подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
01 сентября 2019, воскресенье, 12:53 21
Президент 2019-09-01T12:57:38+03:00
Українські Новини
Светлана Крючкова: интервью Президента Зеленского по итогам 100 дней - это деградация в чистом виде

Светлана Крючкова: интервью Президента Зеленского по итогам 100 дней - это деградация в чистом виде

Светлана Крючкова. Фото: facebook.com/kryukova
Светлана Крючкова. Фото: facebook.com/kryukova

Первый заместитель главного редактора издания "Страна.UA" Светлана Крючкова считает интервью Президента Владимира Зеленского по итогам 100 дней "деградацией в чистом виде"

У меня есть парочка знакомых, влиятельных, но малопубличных людей, которе редко дают интервью. Не потому что им не хочется славы, а потому, что им нужны сильные собеседники. Они заставляют их думать. Расти. Еще раз и еще раз возвращаться к этому разговору, чтобы лучше понять себя. Они тратят время не на интервью, а по факту на содержательным монолог при свидетеле. И если их зовет на разговор человек заведомо готовый рассматривать муху у него во рту, то есть лояльный до мышей, они отказываются. Когда сложно - ты растешь. Когда легко - деградируешь. Интервью президента Зеленского по итогу 100 дней это деградация в чистом виде.

100 дней прошло, а он на том же месте. Актер в раскадрованном фильме. Пустой по сути. Невнятный в будущем. С ряженным журналистом-актером. На дружественном телеканале. Но и этого оказалось недостаточно. Чтобы сделать его хоть капельку интересным режиссеру пришлось разбавить кино вставками интервью других людей - обслуги, жены, собак. Самый содержательный ответ на самый сложный вопрос - почему не пересел на велосипед, как обещал. Знаете почему? Не разрешили. А еще. Сказали, что в новый офис президента никто не переедет, но мы об этом три недели назад и без интервью знали.

Сочувствую Зеленскому. Самый сильный человек в стране - по должности. Самый влиятельный. Такой большой на экране. А такой маленький в реальной жизни.
Архив
Новости
Боевики отказались гарантировать безопасность для восстановления моста в Станице Луганской 13:45
Завтра Зеленский проведет встречу с руководством Рады, Кабмина и правоохранительных органов 13:17
Глава Херсонской ОГА Гусев за год получил 2,7 млн гривен доходов 12:41
Протесты в Великобритании Скриншот видео Urban Pictures UK
В Великобритании проходят многотысячные протесты против решения Джонсона 12:16
Франк-Вальтер Штайнмайер. Скриншот видео AFP
Президент Германии попросил прощения у Польши за Вторую мировую войну 11:44
больше новостей
Доллар и евро за последнюю неделю лета взлетели в цене 08:36
Революция в ГПУ: Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора 09:26
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
Акция благодарности Уляне Супрун
Сотни людей пришли к Супрун поблагодарить ее за работу подарили биту 18:19
больше новостей
Муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США 17:35
Революция в ГПУ: Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора 09:26
Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне 16:23
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
Новый министр обороны держит наличными 400 тыс. гривен и 200 тыс. долларов 20:25
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok