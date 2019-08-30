Крючков знает столько, что его вздернули ли бы в СИЗО, - Коломойский

Из того, что говорит Крючков и дает интервью, что все это было одна шайка-лейка. А потом они решили сделать из Крючкова крайнего. Человек оказался с яйцами, решил постоять за себя.

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал Игорь Коломойский.

Он опроверг, что экс-нардеп Дмитрий Крючков сейчас задействован в работе по "Центрэнерго": "Нет, как может человек, который так обворовывал, со мной работать? Я больше скажу, именно Крючков создал схему, с которой "Центрэнерго" сейчас планирует бороться. Я знаю юридические компании, которые ведут сейчас юридическую защиту компании, мы их порекомендовали. Крючков купил компанию, у которой была задолженность 60 млн. и сделал государственной компании "Центрэнерго" задолженность перед своей компанией в 1 млрд 800 миллионов, кажется. Искусственно - просудил, проиндексировал. Я почему знаю, потому что Крючков приходил к "Укрнефти", там тоже были какие-то долги государства на 12 или 13 млн гривен, так он предлагали эти долги государства перед компанией тоже превратить в миллиард. Искусственно проиндексировать, там время прошло, еще чего-нибудь, все через суды решается".

По данным Коломойского в ближайшее время "будет большое обращение к правоохранителям" относительно схем фальсификации задолженности государства перед частными компаниями.

"Одна воровская бригада тырила деньги. Потом кононенки и кропачевы всякие решили сделать крайним Крючкова, он взбунтовался, не такой простой парень оказался. Когда его "приняли" в Германии, я ему даже помогал с адвокатом. Позвонил человек, знакомый, сказал: "Можно помочь"? Я позвонил, узнал, у кого есть адвокат, какого-то посоветовали, больше я к этому никакого отношения не имею. Потому что Крючков знает столько, что если бы его экстрадировали из Германии когда Порошенко еще был у власти – уверяю, его вздернули бы в СИЗО, и нашли бы завещание: "Прошу никого не винить", - пояснил Коломойский.

Отвечая на замечание, что Крючков снимает офис в "Миллениуме", на шестом этаже, а рядом его офис, Коломойский ответил: "А что объяснять? Снял когда-то офис, я к нему не заходил, дел у меня с ним не было. Он на шестом, Палица на пятом, совпадение. Это легко проверить, потому что к управляющей компании пришли запросы НАБУ - кто заходил к Крючкову, кто не заходил, мы им дали всю книгу посетителей, там уникальный список. Оказывается, у Крючкова побывало немало наших государственных деятелей, просто очередь шла за подаянием. Там вообще я просто такие фамилии увидел в этом журнале, просто поразился. Многие министры, губернаторы, народные депутаты, известнейшие люди! Кононенковские все ближайшие помощники, у некоторых были постоянные пропуска, они как на работу сюда ходили. Больше не скажу, дальше тайна следствия".

"Из того, что говорит Крючков и дает интервью, что все это было одна шайка-лейка. А потом они решили сделать из Крючкова крайнего. Человек оказался с яйцами, решил постоять за себя. Так что давайте тогда уже всех вместе соберем в суде, разберем все роли и значения. Вы же разговоры слышали Крючкова? Вы понимаете размеры хищений? На протяжении буквально полутора лет по 500 млн. в месяц. Ну, плюс-минус там, минимум 400. Без шуток, все по-взрослому. Представьте, эти деньги просто вынимали из карманов каждого простого человека, каждого, но при этом правительство говорит, что надо поднимать тарифы, министры и депутаты поддерживали, а потом шли на прием к Крючкову за своей долей. И сколько таких схем, которые люди оплачивают – когда все вычистим, считаю, надо будет тарифы снизить", -отметил Коломойский.

Комментируя представление предприятия Коломойского, по которомуКонституционный суд ограничил полномочия НАБУ по расследованию дела, олигарх отметил: "Я вам объясню. Мы ничем не ущемляем полномочия НАБУ по расследованию, наоборот, мы всеми силами содействуем следствию, мы готовы дать все показания и документы. Могли же мы не передавать списки посетителей – но мы все четко передали".

"Там все нормально, у НАБУ нет вопросов, там просто роли должны быть перераспределены. Если у кого-то есть коррупция и кто-то украл деньги государственные, пусть НАБУ занимается, но почему оно должно заниматься Запорожским ферросплавным, который ни у кого ничего не украл, наоборот, заплатил за электроэнергию, а ему говорят: второй раз заплатите. С какой стати? Это не вопрос против НАБУ, это вопрос, чтобы они не злоупотребляли своим положением. И когда они не могут найти настоящее жулье, они придумывают, что легальная компания что-то у кого-то забрала. Было так: Запорожский ферросплавный, к которому я имею кое-какое отношение, и "Запорожьеоблэнерго", к которому тоже имею кое-какое отношение, связаны поставками электроэнергии в одном месте. То есть поставка, покупка, оплата электроэнергии. И вот в какой-то момент "Запорожьеоблэнерго" в один момент перевели на алгоритм. Кстати, глава Нацкомиссии по регулированию рынка электроэнергии Вовк специально это делал, чтоб вы понимали, с помощью "Энергорынка" и НКРЭ. Они перевели "Запорожьеоблэнерго" на алгоритм из-за того, что у них якобы есть какая-то задолженность", - пояснил Коломойский.

"Алгоритм заставляет облэнерго работать с помощью посредников либо получать деньги не за электрическую энергию, а за реактивную электрическую энергию, которая по объему потребления 5% от общего потребления. Если ты начинаешь работать через компанию Крючкова, у него все платежи проходили быстро, он каким-то образом оплачивал зарплаты. Деньги предприятия списываются со счета автоматически. Сначала тебя искусственно "подсаживают на алгоритм" под надуманным предлогом, чтобы твои деньги шли через посредника, которого поставили – Крючкова. После этого создают систему, где ты не можешь пользоваться своим расчетным счетом. Вовк все это делал вместе с Крючковым. Вовк тут один из героев всей этой драмы тоже все время ходил сюда в офис", - добавил он.

"Они создают задолженность "Запорожьеоблэнерго", в результате чего "Запорожьеоблэнерго" соглашается на разные схемы. Допустим, Запорожский ферросплавный заплатил 150 млн., а Крючков потом должен был заплатить на облэнерго. Заплатил или нет – никто не знает. А потом произошел зачет. И в этот зачет влезло НАБУ, а кроме этого, Запорожский ферросплавный заплатил на "Запорожьеоблэнерго" за реактивную электроэнергию тоже 200 с чем-то миллионов, а те смогли этими деньгами уплачивать зарплаты себе и прочее. А потом должны были сделать зачет между реактивным и обычным потреблением. И тоже там влезло НАБУ и сказало, что не-не, так нельзя. Чего нельзя – непонятно. И потом было решение Конституционного суда. Но если мы возьмем ту часть, которая связана с Крючковым, то получается, что Запорожский ферросплавный с ним рассчитался, а "Запорожьеоблэнерго" должно получить эти 150 млн, которые ему не заплатили. Теперь они должны обращаться, что их ограбили и смотреть, кто там злоупотреблял. А НАБУ влезло в это дело, и сказало: нам пофиг Крючков, мы его вывели из игры, он ценный свидетель, а вы второй раз будете платить "Запорожьеоблэнерго", потому что оно ваших денег не получило. Причем тут завод? Договора есть, деньги перечислены, трясите Крючкова. В НАБУ говорят: "Ну, это ваши проблемы, не надо было с проходимцами дело иметь". Тоже, в общем-то говоря, есть логика. Но тогда они самоустраняются от того, чтобы получать от Крючкова деньги. Получилось, он взял деньги, свалил, теперь он ценный свидетель и его не трогают, а ферросплавный завод должен за ним гоняться, выбивать с него деньги, которые ему заплатили. Мы не хотим, пусть государство занимается, то же НАБУ не только показания снимает с Крючкова, но и деньги", - резюмировал Коломойский.