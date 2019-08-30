подписаться на рассылку
25 25.35
27.55 28.3
˟
  • Главная
  • Новости
  • Экономика
  • Эксперт обвинил АРМА в манипуляциях при передаче без конкурса херсонской нефтеперевалки частной фирме
30 августа 2019, пятница, 15:03 140
Экономика 2019-08-30T15:04:07+03:00
Українські Новини
Эксперт обвинил АРМА в манипуляциях при передаче без конкурса херсонской нефтеперевалки частной фирме

Эксперт обвинил АРМА в манипуляциях при передаче без конкурса херсонской нефтеперевалки частной фирме

Эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн обвинил Агентство по розыску и менеджмента активов в манипуляциях при передаче без конкурса херсонской нефтеперевалки частной фирме. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook

Недавно эксперт написал, что АРМА без открытого конкурса отписала актив никому неизвестной лавке "Вествайт Трейд". Однако та утвержает, что все в рамках закона. 

"АРМА пишет, что было 8 участников, но вот среди "аккредитованных" управителей только 2 компании обладали "нужным" профилем и обе были внесены в список за четыре дня до "конкурса" ", - сказал эксперт.

"Открытый конкурс на ПроЗорро не проводили, потому что, мол, сумма сделки не превышает 200 тыс. грн. Вот только прибыль от услуг перевалки в 2018 году составила 28 млн грн. В договоре с "Вествайт Трейд" говорится, что она получит 20% от прибыли, т.е. в условиях прошлого года около 5,5 илн грн. Согласитесь, это немного больше, чем 200 тыс. грн. ", - написал он. 

Также Куюн заявил, что имущество отдали без оценки фирме, которую никто не знает на рынке.

По его словам победитель был известен еще до конкурса.

"Еще за 4 дня до "конкурса" заключает договор на услуги по оценке майна, в котором уже пишет, что платить по нему будет "Вествайт Трейд". (Т.е. об оценке здесь все-таки помнят, но отдали без нее!) Далее. В понедельник "победителя" внесли, а в пятницу 23 августа в 17.00 уже подписали с ним договор. А в 18.32 нотариус Змысловская завизировала его. Отметим, все это происходит в нерабочее время накануне Дня Независимости, когда народ уже потягивает пивко на Майдане", - сообщил Куюн.

Отмечается, что последние 5 лет перевалка находится в управлении у Предприятия по обеспечению нефтепродуктами (ПОНП), учредитель которого – Минэнергоугля.

"Это не какая-то частная фирмуля без роду-племени, а госкомпания! Какая вообще необходимость в смене управляющего? Есть претензии к качеству управления? Нет, АРМА в Херсоне даже никто не видел. ПОНП работает с прибылью, дивиденды платит, нареканий нет по налогам и безопасности, финплан утверждает в Кабмине. По списку претензии плз. Нет, нареканий? Ну то хоть на конкурс позовите. Нит, просто нах и все", - возмутился эксперт.

"Необхідність запровадження прозорих та ефективних механізмів управління арештованими активами" – читаем на сайте АРМА в разделе "Миссия". Скажите, уважаемое АРМА, описанное выше как соотносится с вашей миссией?", - подытожил он. 

По словам эксперта за "Вествайт Трейд" стоит кто-то из прежней власти.

Больше новостей о: АРМА Вествайт Трейд

Архив
Новости
Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне 16:23
Комплексная термосанация, которую провели в школе №263, позволяет экономить до 50% тепла, - Кличко 16:23
Гладковский сплагиатил у Портнова текст судебного иска, - адвокат 16:12 Документ
Министр экономики Милованов задекларировал квартиру в США 16:11
"Авангард" за полгода существенно нарастил производство и экспорт украинских яиц 16:08
больше новостей
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Рябошапка назначен Генпрокурором 23:40 Обновляется
Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов 20:03
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
больше новостей
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Рада назначила министром инфраструктуры Криклия 02:04
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
"Днипроолия" заявляет о рейдерском захвате завода турецкими инвесторами 18:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok