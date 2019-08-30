Эксперт обвинил АРМА в манипуляциях при передаче без конкурса херсонской нефтеперевалки частной фирме

Эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн обвинил Агентство по розыску и менеджмента активов в манипуляциях при передаче без конкурса херсонской нефтеперевалки частной фирме. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Недавно эксперт написал, что АРМА без открытого конкурса отписала актив никому неизвестной лавке "Вествайт Трейд". Однако та утвержает, что все в рамках закона.



"АРМА пишет, что было 8 участников, но вот среди "аккредитованных" управителей только 2 компании обладали "нужным" профилем и обе были внесены в список за четыре дня до "конкурса" ", - сказал эксперт.



"Открытый конкурс на ПроЗорро не проводили, потому что, мол, сумма сделки не превышает 200 тыс. грн. Вот только прибыль от услуг перевалки в 2018 году составила 28 млн грн. В договоре с "Вествайт Трейд" говорится, что она получит 20% от прибыли, т.е. в условиях прошлого года около 5,5 илн грн. Согласитесь, это немного больше, чем 200 тыс. грн. ", - написал он.



Также Куюн заявил, что имущество отдали без оценки фирме, которую никто не знает на рынке.



По его словам победитель был известен еще до конкурса.



"Еще за 4 дня до "конкурса" заключает договор на услуги по оценке майна, в котором уже пишет, что платить по нему будет "Вествайт Трейд". (Т.е. об оценке здесь все-таки помнят, но отдали без нее!) Далее. В понедельник "победителя" внесли, а в пятницу 23 августа в 17.00 уже подписали с ним договор. А в 18.32 нотариус Змысловская завизировала его. Отметим, все это происходит в нерабочее время накануне Дня Независимости, когда народ уже потягивает пивко на Майдане", - сообщил Куюн.



Отмечается, что последние 5 лет перевалка находится в управлении у Предприятия по обеспечению нефтепродуктами (ПОНП), учредитель которого – Минэнергоугля.

"Это не какая-то частная фирмуля без роду-племени, а госкомпания! Какая вообще необходимость в смене управляющего? Есть претензии к качеству управления? Нет, АРМА в Херсоне даже никто не видел. ПОНП работает с прибылью, дивиденды платит, нареканий нет по налогам и безопасности, финплан утверждает в Кабмине. По списку претензии плз. Нет, нареканий? Ну то хоть на конкурс позовите. Нит, просто нах и все", - возмутился эксперт.

"Необхідність запровадження прозорих та ефективних механізмів управління арештованими активами" – читаем на сайте АРМА в разделе "Миссия". Скажите, уважаемое АРМА, описанное выше как соотносится с вашей миссией?", - подытожил он.



По словам эксперта за "Вествайт Трейд" стоит кто-то из прежней власти.