Антон Кучухидзе: ЗеПриватизация – что делают лжедрузья Президента?

Новая власть в Украине пытается найти инновационные решения, которые так или иначе могут привести к росту экономики. Мотивы конечно же правильные, ни одно правительство независимой Украины не декларировало, что они пришли развалить экономику и давить на бизнес, но всегда важно понимать детали, которые скрываются за правильными политическими тезисами.

Сейчас мало конкретики, но видим некоторые опасные тенденции, в рамках, например, преславутой приватизации: новую волну приватизации провозгласить – провозгласили, но в каком виде она будет - тоже большой вопрос.

Провластная команда упраздняет Специальную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, которая была создана в 1993 г.

Очень плохой сигнал, прежде всего потому что данная Комиссия - это один из механизмов контроля процесса приватизации. Учитывая, что сегодня вся полнота власти у ЗеКоманды, им важно дать сигнал обществу, что они готовы к тому, чтобы над органами власти, над государственными процессами и над действиями монобольшинства сохранялись механизмы контроля, иначе вместо демократии в Украине будет диктатура.

Спецкомиссия Верховной Рады Украины по вопросам приватизации всегда имела важную роль в борьбе с договорняками и кулуарными играми. После вмешательства Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации привлекалось внимание и общественности и правоохранительных органов к соответствующим объектам. Такими примерами являются и «Укртелеком», и Одесский припортовый завод, и «Государственная продовольственно-зерновая корпорация», «Запорожский титано-магниевый комбинат», «Запорожский производственный алюминиевый комбинат», «Укррудпром», «Криворожсталь» и другие.

Также Комиссией рассматривались проблемные вопросы реформирования целых отраслей экономики в контексте правовых аспектов приватизации. Стоит добавить, что главной особенностью работы Комиссии – это систематический контроль за деятельностью Фонда госимущества и государственными органами приватизации. И нужно понимать, что лишь при этих условиях приватизация может выполнить те функции, которые от нее ожидает общество, в частности повышение эффективности функционирования предприятий, наполнения государственного бюджета, создания новых рабочих мест, а не приватизация ради приватизации.

Зачем убирать такой важный орган станет понятно только после первых громких приватизаций. Но пока, по опыту, предыдущего правительство можно сказать, что на самых верхах власти есть какие-то консультанты, представители крупного бизнеса, не только украинского, которые вкладывают в уши сегодняшней провластной команде, что нужно уничтожить Спецкомиссию по приватизации. Остается только надеяться, что команда Зе увидит всю ту ловушку, в которую ее кидают такие добрые их «друзья». В политике – все всегда непросто, но лишний раз ставить себя под удар абсолютно бессмысленно.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для "Українські новини"