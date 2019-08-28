В Днепропетровской области коммунальщик утонул в нечистотах, а в Днипре горел рынок

Черный столб дыма виден на весь район: в Днипре произошел пожар на Курчатовском рынке. Об этом сообщает "Наше місто" . На Курчатовском рынке в Днипре, который находится в районе автовокзала, горел металлический киоск. Черный столб дыма был виден на весь район. Об этом передает корреспондент "НМ" со ссылкой на сообщения очевидцев.

11-летняя николаевская школьница награждена Крестом Святого Николая. Об этом сообщают "Николаевские новости". Этим почетным знаком отличия Николаевского областного совета она отмечена за участие в волонтерском движении. Лида с шести лет помогает воинам АТО. Готовит им поздравительные открытки и плетет коврики из полосок ткани. За последние пять лет девочка сплела около семидесяти таких ковриков. Говорит, что на волонтерскую деятельность ее вдохновила мама. Мать Лиды, 39-летняя Юлия Немлий, волонтер с 2014 года. - Обычные футболки, мама мне их режет, из них я вяжу. На ковриках можно сидеть, потому что сидеть на холодном неприятно. Кто-то кладет их на стульчики, - рассказывает девочка.

На Херсонщине продажа собственного ребенка закончилась тюрьмой. Об этом сообщает "Гривна". Херсонской городской суд вынес приговор женщине, которая оценила своего сына в 210 000 гривен. Напомним, что резонансное событие произошло в начале июля прошлого года. Работниками отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции области удалось задержали 26-летнюю жительницу Скадовского района. На момент задержания скадовчанка пыталась продать своего трехмесячного сына. За вырученные средства она планировала приобрести дом. Женщина ранее судимая и вела антиобщественный образ жизни. Она написала расписку, что отказывается от сына и отдала его вместе с документами и вещами. Было открыто уголовное производство по ч.3 ст.149 Уголовного кодекса Украины "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека". "Следствию удалось установить и собрать всю необходимую доказательную базу и доказать в суде причастность женщины к продаже ребенка. Согласно приговору Херсонского городского суда горе-мать осуждена на 8 лет лишения свободы", - сообщил начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми областного главка полиции Олег Шанько.

На Николаевщине браконьеры напали на инспекторов рыбоохранного патруля. Об этом сообщают "Новости N". Во время очередного рейда на Березанском лимане, на инспекторов рыбоохранного патруля напали. Инцидент произошел около 9 часов вечера на побережье с. Черноморка, Очаковского района, куда инспекторы выехали на проверку на основании обращения о возможной незаконной добыче водных биоресурсов. В ходе проведения рыбоохранного рейда неизвестные лица совершили нападение на государственных инспекторов с целью избежания ответственности за незаконный вылов рыбы. "Во время действия запрета на лов кефали браконьеры активизировали свою деятельность. За последнюю неделю зафиксировано уже несколько грубых нарушений. Во время рейда на Березанском лимане на двух инспекторов дерзко напали. Уверен, что инцидент будет оперативно расследован, а виновные в совершении противоправных действий наказаны. Ведем борьбу дальше", - комментирует начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Евгений Мищенко. В результате нападения инспекторы патруля получили телесные повреждения. По данному факту сотрудниками Очаковского ОП ГУНП в Николаевской области принято заявление о возможном совершении уголовного преступления.

В Днепропетровской области коммунальщик утонул в нечистотах – его коллег удалось спасти. Об этом сообщает "Фраза". В городке Апостолово (Днепропетровская область) произошла трагедия. Как выяснили журналисты "Фразы", тут во вторник, 27 августа, погиб коммунальщик. Как передает ГосЧС, инцидент произошел во время ремонта коллектора. Тут погиб сотрудник коммунальной службы 1959 года рождения. Его труп нашли после откачки нечистот работниками водоканала. Также госпитализировали двух его коллег 1960 и 1967 годов рождения.