"Днипроолия" заявляет о рейдерском захвате завода турецкими инвесторами

Производитель подсолнечного масла ООО "Днипроолия" заявляет о рейдерском захвате масложирового завода в Кривом Роге турецкими инвесторами.

Об этом сообщил директор ООО "ИК Актив", которая владеет заводом "Днипроолия", Руслан Евстафьев в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Граждане Турции, устранив меня от управления и фактически захватив предприятие, устроили международную, многомиллиардную "мойку", - сказал он.

По словам Евстафьева, в 2007 году семья Тюрккан предложила бизнес-партнерство, однако по сегодняшний день с начала сотрудничества не инвестировала средства в развитие завода.

Кроме того, директор заявил, что граждане Турции завладели правами на завод, подделав подписи в протоколе ООО "ИК Актив", о чем есть заключение Министерства внутренних дел.

Адвокат компании Майя Святашова (юридическая фирма Spensers) отметила, что в 2015 году Генеральная прокуратура начала уголовное производство касательно должностных лиц ООО "Днипроолия" и обратилась с ходатайством к Печерскому районному суду Киева с просьбой инициировать проведение внеплановой документальной выездной проверки завода.

5 октября 2017 года суд принял решение поручить Государственной фискальной службе провести такую проверку, что и было сделано.

Отмечается, что первый акт был составлен 10 ноября 2017 года, в котором был установлен ряд нарушений налогового законодательства и был вручен должностным лицам компании.

В свою очередь они предоставили возражения на данный акт, и была инициирована новая проверка и составлен новый акт 12 декабря 2017 года, на основании которого были вынесены налоговые уведомления-решения.

По словам Святашовой, 19 декабря 2017 года уголовное правонарушение было закрыто по причине отсутствия в действиях служебных лиц "Днипроолии" состава нарушения, ссылаясь на заключение эксперта.

При этом в мае 2019 года вступило в силу решение Днепропетровского окружного административного суда, согласно которому налоговые уведомления были оставлены в силе, таким образом налоговые обязательства являются согласованными с момента вступления решения суда в силу.

Святашова заявила, что на данный момент у компании есть обязательства, которые, как ей известно, не погашены, а уголовное производство по данному факту отсутствует.

По подсчетам компании, общая сумма по налоговым обязательствам составляет 1,129 млрд гривен.

15 августа регистрационная служба смогла восстановить законные корпоративные права Евстафьева, однако он подчеркнул, что неоднократно обращался в правоохранительные органы с просьбой расследовать уклонение от неуплаты налогов в особо крупном размере, а также с подозрением о возможном финансировании инвесторами самопровозглашенной "Донецкой народной республики", и не получал ответа.