МХП Косюка внедрил новейшие технологии очистки сточных вод на "Мироновской птицефабрике"

Внедрение качественных технологий очистки сточных вод на "Мироновской птицефабрике" группы МХП стало отечественным примером защиты экологической безопасности. Об этом говорится в сообщении компании.

"Специалисты "Мироновской птицефабрики" постоянно контролируют влияние производственной деятельности на водные ресурсы. Мы имеем специальное разрешение (лицензию) на пользование недрами (подземные воды) и разрешение на специальное водопользование, согласно которым четко придерживается лимит по объему водозабора. Вся использованная вода проходит тщательную очистку, после чего возвращается в реку Росава", - отметил главный эколог МХП Александр Семенец.

Очистные сооружения предприятия ежедневно очищают 5,5 тыс. м куб. воды, поступающей из комплекса по переработке цыплят-бройлеров (Каневский р-н, Черкасская обл.). Предприятие проводит мониторинг сбросов в водоемы каждые 7 дней, а не 10, как того требуют законодательные требования. Отбирается вода и проводится ее анализ из трех локаций: в 500 м к сбросу воды, непосредственно в месте попадания в водоемы и в 500 м после места сброса. Анализ выполняется с соблюдением предельно допустимых норм для сбросов воды, установленных законодательством. Таким образом, МХП дополнительно контролирует влияние производственных процессов на окружающую среду.

Мироновская птицефабрика является объектом государственного надзора, который осуществляется Государственной экологической инспекцией и Госпродпотребслужбы. Но при этом существует и строгий внутренний контроль, осуществляемый штатными экологами и специалистами внутренней лаборатории.

Процесс очистки сточных вод проходит в несколько этапов: на производственной площадке комплекса по переработке цыплят-бройлеров происходит грубая механическая очистка стоков. После этого стоки поступают в очистные сооружения, где находится большой комплекс биологической очистки. Биоочистка проводится в специализированных реакторах - аэраторах с добавлением активного ила. Присутствующие в иле микроорганизмы питаются загрязнителями, содержащимися в сточных водах и, соответственно, очищают их. В случае, если вода не достигла требуемого качества по установленным нормам, ее доставляют на фильтры доочистки.

Вода поступает на ультрафиолетовое обеззараживание, где происходят конечные процессы - устраняется запах, удаляются болезнетворные бактерии. Очищенные стоки перекачиваются насосами на узел учета и попадают в реку Росава.

Очищенные стоки также используют другие предприятия для полива или каких-либо собственных непищевых нужд.

Применение качественной технологии очистки позволяет достичь высоких показателей, необходимых для сброса сточных вод в водные объекты. Лабораторные анализы показывают, что благодаря качественной системе очистки, которую использует "Мироновская птицефабрика", очищенная вода по некоторым своим показателям может быть чище речной.

"Прежде всего следует отметить, что за период с 2016 до 2019 года "Мироновская птицефабрика” инвестировала 4 млн грн на реконструкцию своих очистных сооружений. Значительная часть направлена ​​на финансирование строительства нового селекторного резервуара большей емкости. Благодаря модернизации очистного сооружения мы смогли значительно улучшить процесс предварительного обезвреживания загрязнений в сточной воде. Все процессы на новом сооружении работают в автоматическом режиме для предотвращения влияния человеческого фактора. Кроме того, в 2018 году была проведена реконструкция ключевого узла очистных сооружений - насосной станции. Мы полностью модернизировали насосное оборудование, трубопроводы и запорно-регулирующую арматуру", - отметила начальник очистных сооружений "Мироновской птицефабрики" Светлана Новицкая.

Перспективным планом развития очистных сооружений на ближайшие годы предприятием предполагается последовательная реконструкция скоростных биореакторов № 1 и № 2. В этот проект будет инвестировано около 4,5 млн грн. "Поскольку биореактор - это "сердце" очистных сооружений, благодаря его обновлению мы получим значительное улучшение качества обратной сточной воды", - добавила Светлана Новицкая.

"Мироновский хлебопродукт" (МХП) - ведущий агропромышленный комплекс Украины, который специализируется на производстве курятины и выращивании зерновых, а также другой аграрной деятельности (производство мясо-колбасных изделий, выращивание КРС, и "Зеленой энергетикой").

"Мироновская птицефабрика" входит в состав Агроиндустриального холдинга МХП. Это одно из крупнейших предприятий замкнутого цикла (от выращивания суточного молодняка до производства мяса цыплят-бройлеров) в Украине. Предприятие осуществляет деятельность по международным стандартам с применением новейших технологий утилизации отходов производства и качественной очистки сточных вод.

В состав предприятия входят инкубаторно-птицеводческая станция, 27 производственных участков по выращиванию птицы, комплекс по переработке цыплят-бройлеров, цех технических фабрикатов, очистные сооружения комплекса по переработке цыплят-бройлеров, транспортная служба и департамент инженерно-технического обслуживания.