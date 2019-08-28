Кличко призвал родителей соблюдать календарь прививок детей

Мэр Киева Виталий Кличко собственным примером показал, что прививки делать необходимо. И заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию по Национальному календарю учащихся школ и воспитанников детских садов. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева.

Кличко сделал ревакцинацию против дифтерии и столбняка в Центре первичной медико-санитарной помощи №1 Шевченковского района столицы.

"Хочу еще раз напомнить, что в городских клиниках вакцинации бесплатные, если вы подписали декларацию с семейным врачом. Вы не потратите много времени, чтобы сделать прививку. Это - забота о собственном здоровье и здоровье людей, которые рядом, - отметил мэр. - Собственным примером я сегодня показываю насколько это важно. - И для детей, и для взрослых. И перед началом нового учебного года обращаюсь ко всем родителям: не пренебрегайте календарем прививок, позаботьтесь о самом дорогом - здоровье своих детей ", - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы напомнил, что существует закон Украины о защите населения от инфекционных болезней. Одна из статей которого запрещает посещать учреждения для детей, если ребенок не вакцинирован через отказ. В 2019 году Верховный Суд Украины четко протрактовал статью, и отметил, что она не противоречит праву на образование.

"Отказ родителей от вакцинации детей ставит под угрозу здоровье и жизнь других граждан. Поэтому хочу подчеркнуть: я поддерживаю нововведение об обязательном вакцинации в школах и садах. Потому что здоровье наших детей - главный приоритет ", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, что в случае низкого уровня вакцинации и ухудшении статистических данных о распространении заболеваний, власти Киева ограничат доступ невакцинированных детей в учреждения образования и обеспечат их право на дистанционное образование.

Профильная комиссия КГГА приняла решение поручить департаментам образования и медицины проработать коммуникационную форму информирования киевлян о необходимости вакцинации.

Вакцинация является необходимой мерой для обеспечения безопасности себя и своих близких от ряда заболеваний, в том числе кори, столбняка, дифтерии и других, отметили в КГГА.

По состоянию на конец августа в Киеве зарегистрировали почти 5500 случаев заболевания корью. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Среди заболевших корью, не привиты - 2105 пациентов (38,3%) и не имели данных о прививках - 2842 пациентов (51,7%).

В течение отчетного периода зарегистрировано 2 летальных случая от усложнений кори у жителей Дарницкого и Днепровского районов, в которых отсутствовали данные о прививках.