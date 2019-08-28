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  • Правоохранители игнорируют факт покупки российского угля госкомпанией в фирмы-однодневки, потому что это интерес Коломойского, - Трохимец
28 августа 2019, среда, 13:38 609
Экономика 2019-08-28T15:45:04+03:00
Українські Новини
Правоохранители игнорируют факт покупки российского угля госкомпанией в фирмы-однодневки, потому что это интер

Правоохранители игнорируют факт покупки российского угля госкомпанией в фирмы-однодневки, потому что это интерес Коломойского, - Трохимец

Государственная компания "Центрэнерго" будет покупать российский уголь в фирмы-однодневки, но правоохранительные органы на это никак не реагируют. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook.

"Не успели утихнуть страсти вокруг "Роттердам +", которые постоянно подогревает представитель Президента Андрей Герус, как рынок энергетики всколыхнула новая сенсация - государственный оператор тепловых электростанций "Центрэнерго" будет закупать "русский" уголь  у фирмы-однодневки. Причем странным образом бенефициар поставщика на 400 млн грн - один из менеджеров компании, входящей в группу "Приват" олигарха Коломойского", - написал Трохимец.

 Эксперт обратил внимание, что во времена президента Порошенко государственная компания не покупала российский уголь, который на самом деле может оказаться углем с оккупированных Россией украинских территорий. Он также считает, что соглашение "Центрэнерго" на покупку угля не заинтересовала правоохранительные органы, поскольку она связана с интересами олигарха Игоря Коломойского.

"Во времена Порошенко государственное "Центрэнерго"российский уголь не покупало. И существует высокая вероятность, что на самом деле это никакой не российский уголь, а едет он с ЛНР/ДНР. О чем указывают источники в СМИ. То есть государственные управленцы наплевали на войну, на людей, которые ежедневно погибают в Донбассе. Им только бы обеспечить прибыль своему новому хазяину. И что-то молчит Герус! И НАБУ не бежит ни к кому с подозрениями! СБУ никак не реагирует! И Баканов никому не звонит! Все правильно - ведь это дружественный бизнес Игоря Коломойского", - отметил Трохимец.

Напомним, ранее Независимый профсоюз горняков Украины обращалась к исполняющему обязанности председателя СБУ Ивана Баканова с просьбой проверить информацию о закупке госпредприятием "Центрэнерго" угля с оккупированных районов Донбасса. По обнародованной СМИ информации, "Центрэнерго" подписало контракт на 400 млн гривен с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основанной только в августе прошлого года с уставным фондом в 1 тыс. гривен.

Как сообщалось, на прошлой неделе состоялось совещание с участием президента Владимира Зеленского на тему функционирования новой модели энергорынка, где оказалось, что уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам +", дешевле импортного угля из ЮАР, США или Колумбии.
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