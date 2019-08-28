Группа народных депутатов просит КС защитить право киевлян самим выбирать власть города, - Кличко

Народные депутаты Украины Верховной Рады VIII созыва от различных фракций обратились в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением о предоставлении официального толкования Основного Закона Украины в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в столице. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует портал kiev.klichko.org.

"Конституцией Украины определено, что в Киеве первично и полноценно действует местное самоуправление в Украине с особенностями, которые устанавливает "Закон о столице". Статьей 141 Конституции предусмотрено, что территориальная община на открытых и прямых выборах избирает мэра, который председательствует на заседаниях совета и возглавляет его исполнительный орган, сроком на 5 лет. Конституционный Суд Украины еще в 2003 году своим решением дал разъяснения, что Киевский городской председатель, избранный общиной, должен быть назначен и председателем Киевской городской государственной администрации. То есть, назначение исключительно Киевского городского голову на должность главы КГГА Президентом Украины не является совмещением должностей, а является формой выполнения Киевским городским головой "ex officio" своих полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины", - говорится в конституционном представлении.

В представлении объясняется, что по этому же примеру, прямой нормой Контитуции определено, что Председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является Президент Украины. Но несмотря на то, что указанные нормы являются нормами прямого действия, отдельные должностные лица в государстве пытаются донести обществу искаженную информацию, чтобы фактически отобрать у столицы местное самоуправление и управлять ею "в ручном режиме".

"Никакие изменения в законы, внесенные во времена Януковича, не содержат правовой новизны по сравнению с 2003 годом и тем более не могут отменять или сужать гарантии, установленные местному самоуправлению Конституцией Украины. Решение Конституционного Суда Украины является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию или отмене" , - говорится в представлении.

Народные избранники обращают внимание и на то, что Основной Закон Украины устанавливает разные даты выборов Президента Украины и городских голов. А это делает невозможным установление юридической связи между прекращением полномочий избранного Киевского городского головы и назначенного главы КГГА.

К тому же, на законодательном уровне практически невозможно осуществить эффективное распределение полномочий между законодательным и исполнительным органами столичной власти и их руководителями.

"Распределение самоуправляющихся полномочий Киевского городского председателя и исполнительного органа Киевского городского совета и полномочий по реализации государственной политики председателя Киевской городской государственной администрации и Киевской городской государственной администрации никак не может уменьшать закрепленных сейчас и гарантированных государством прав самоуправления и возможностей их реализации. Более того, на законодательном уровне практически невозможно исчерпывающе и однозначно, с соблюдением принципа правовой определенности, осуществить эффективное распределение указанных полномочий между двумя центрами принятия решений по одной и той же территории и одних и тех же вопросов жизнедеятельности, о чем свидетельствуют и положения статей 118, 143 Конституции Украины", - говорится в конституционном представлении.

Так, представление призвано раз и навсегда урегулировать ряд вопросов, которые непосредственно следуют из предписаний Основного Закона Украины.

"Ситуация, которая сложилась в столице, когда киевлян пытаются лишить права избирать власть города, является неконституционной, недемократичной и противоречит сути самоуправления. И дело не в фамилиях, не в том, что Кличко держится за какие-то кресла. Речь идет о сворачивании реформы децентрализации, о лишении столицы самоуправления. Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулированы отдельным законом - "Законом о столице". И еще в 2003 году Конституционный суд, анализируя положения Конституции и "Закона о столице", четко сказал, что председателем КГГА может быть назначено только лицо, избранное киевским городским головой. То есть человек, которого выбрали жители столицы", - отметил Виталий Кличко комментируя обращение народных депутатов.