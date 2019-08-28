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28 августа 2019, среда, 10:33 680
Политика 2019-08-28T10:35:26+03:00
Українські Новини
Мы должны положить конец контрабанде сигарет и их контрафактному производству, - Аваков

Мы должны положить конец контрабанде сигарет и их контрафактному производству, - Аваков

Министерство внутренних дел усилит борьбу с контрабандой сигарет и нелегальным оборотом табачных изделий, связанным с уклонением от уплаты налогов. Об этом на коллегии МВД заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы должны положить конец рынку контрабандных сигарет и их контрафактному производству", - сказал Арсен Аваков. Он привел данные Государственной фискальной службы, свидетельствующие о том, что 50% розничной и оптовой торговли сигаретами находится в тени. В 2018 году это привело к потерям государственного и местных бюджетов на уровне 2,5 млрд гривен. За 6 месяцев текущего года эти потери превысили уже 2 млрд гривен, а к концу года потери бюджетов всех уровней могут достигнуть 4 млрд гривен.

"На сегодняшний день существует две проблемы. Первая - это поступление контрабандным путем транзитных сигарет в Украину и перемещение их в Европу. Вторая - существование "серых" схем, допускающих уклонение от уплаты налогов", - отметил Игорь Купранец.

На коллегии МВД заместитель Авакова рассказал, что схемы уклонения от уплаты налогов действует в системе розничной торговли табачными изделиями: кроме потерь государства от недополученного 5% акциза с розничных продаж, Украина теряет деньги от формирования фиктивного налогового кредита по НДС такими "серыми" операторами. За первые полгода 2019 года потери бюджета из-за недоплаченного акциза составляют около 700 млн грн.

Органы полиции предпринимают активные меры для блокирования действий предприятий, вовлеченных в незаконные схемы на табачном рынке.

"Мы провели ряд санкционированных обысков, в результате которых наложен арест на счета 52 предприятий, деятельность которых связана с конвертацией денег, на сумму более 1 млрд грн.. Генеральная прокуратура направила уведомление о произошедшем Государственной фискальной службе для осуществления контроля", - рассказал замминистра МВД.

Игорь Купранец обратился к присутствующей на коллегии МВД министру финансов Оксане Маркаровой с просьбой усилить координацию Государственной фискальной службы с органами полиции в борьбе с незаконным оборотом табачных изделий и схемами по уклонению от уплаты налогов.

"Я хочу через министра внутренних дел обратиться к министру финансов и попросить у Оксаны Сергеевны (Маркаровой) помощи налоговых органов. Первую часть работы мы сделали. В дальнейшем без участия органов налоговой милиции, без нашей совместной работы, мы просто не удержим ситуацию", - сказал замминистра МВД.

Больше новостей о: Сигареты Контрабанда Арсен Аваков Министерство внутренних дел Украины Игорь Купранец

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