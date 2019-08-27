В Днипре мальчика облили бензином и подожгли, а в Кропивницком на улице поймали мужчину с гранатометом

В Днипре ребенка облили бензином и подожгли. Об этом сообщает "Днепр Час" . Мальчик играл во дворе с детьми, в частности, старшего возраста. В какой-то момент кто-то из детей облил его бензином сзади и поджег. У ребенка обгорело 35% тела - голова, плечи, предплечья, бедра и голени. Он находится в реанимации и ждет ряд операций. Родители написали заявление в полицию. "Кирюша Яцун играл со всеми детьми во дворе, были дети и старшего возраста. Кто-то из детей облил ребенка сзади и поджег. Мама одна воспитывает единственного сыночка, отец ребенка умер. Кирюша, как и много деток, должен был идти 1 сентября в 3 класс", - рассказала волонтер Александра Сова-Тимощенкова. Врачи отмечают, что сейчас состояние мальчика стабильное. Он пришел в себя и находится в реанимации после операции.

Трое детей получили химические ожоги, обнаружив во дворе "ничейную" серную кислоту. Об этом сообщают "Николаевские новости". Полицейские сообщили на "101", что в Корабельном районе города Николаева возле разобранного гаража обнаружились химические реактивы. "Ничейные" банки нашли дети, которые играли во дворе дома по Богоявленскому проспекту. При контакте с неизвестным веществом трое из них получили незначительные ожоги. Химическая разведка группы радиационной, химической и биологической защиты установила, что открытые емкости содержат серную кислоту. Сейчас спасателями пятно с кислотой нейтрализовано, угрозы для граждан нет. "Для утилизации остальных реактивов будут задействованы сотрудники 10-го взвода Государственного военизированного горно-спасательного отряда ДСНС Украины совместно с администрацией Корабельного района", сообщили в Главном управлении ГосЧС в Николаевской области.

Герои-пожарные — Влад, Артем, Ярик и Саша под Днипром дети спасли лес. Об этом сообщает "Наше місто". В Песчанском лесу (Новомосковский район Днепропетровской области) произошел пожар. Избежать серьезных последствий удалось благодаря 4-м друзьям, которые рядом катались на велосипедах. Об этом передает корреспондент "НМ" со ссылкой на публикацию в паблике Пiщанка — наше село. "25 августа подожгли Песчанский лес. Огонь своевременно заметили дети, которые катались на велосипедах, сообщили мне. Они присоединились к тушению огня: вот эти герои-пожарные, один из Орловщины, трое из Песчанки: Влад, Артем, Ярик и Саша! Из взрослых жителей потушить пожар в лесу не вышел помочь никто", — написал очевидец событий Вячеслав Горобец.

Вооружился гранатометом и вышел пострелять: Кропивницкий полицейские предупредили возможный теракт в спальном микрорайоне. Об этом сообщает "Утренний город". Молодой человек навеселе гулял с гранатометом и бросался на прохожих. Сообщение об инциденте опубликовано на странице в фейсбук Krop.police2. Полицейские задержали гражданина, сообщает "Утренний город". Только что задержали мужчину, у которого в руках был гранатомет. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Оскорблял полицейских и бросался на прохожих. Как стало известно, мужчина вероятно хотел совершить теракт. Он выбежал из пиццерии "Старый город" уже с гранатометом и побежал в сторону АТБ, где и был задержан, говорится в сообщении.

В Бердянске кузнец выковал дракона и поедет с ним в Мариуполь. Об этом сообщает "Миг". Бердянский кузнец Александр Шапошник удивил своим мастерством, пожалуй, даже тех, кто старается вообще ничему не удивляться: скульптура китайского дракона, сделанная им в конце лета, на следующей неделе будет представлять Бердянск на фестивале "Простір мрій" (начинается в Мариуполе 7 сентября). Как объяснил pro.berdyansk кузнец, организаторы фестиваля сами вышли на него, познакомившись с программой фестиваля "Сталева Хвиля", который успешно прижился в Бердянске — и нынешним летом он прошел уже в четвертый раз. К слову, особенность фестиваля творчества "Простір мрій" заключается в том, что все экспонаты выставки мастера выполняют по эскизам, сделанным детьми. Основой кованого дракона стал, в частности, рисунок ученицы мариупольской школы искусств Софии Антипюк. В высоту дракон превышает два метра и состоит из многих деталей, включая даже… электрический фонарь. Дракона покрывают три тысячи чешуек, сделанных вручную. После фестиваля он останется мариупольцам — в подарок от мастера, волонтера и преподавателя Бердянского машиностроительного профессионального лицея Александра Шапошника.

На херсонском курорте девушку унесло в открытое море. Полицию заподозрили в распространении фейка. Об этом сообщает "Гривна". Происшествие, которое могло закончиться трагедией, произошло вчера в Генгорке на побережье Азовского моря. Девушку, которая плавала на матрасе, унесло от берега на километр. Ее увидели сотрудники отделения полиции в порту "Херсон" совместно с коллегами из Черкасской области во время патрулирования. Правоохранители сразу же направились к ней и услышали крики о помощи. Как сообщает Отдел коммуникации полиции области, женщина на матрасе была почти полностью истощенная. Несмотря на все попытки грести в сторону берега, ее уносило все дальше в открытое море. Полицейские подняли девушку на борт своего катера и вернули на пляж. Пресс-служба правоохранителей опубликовала видео спасения. В соцсетях и интернет-изданиях некоторые заподозрили, что полиция распространяет фейк, пытаясь реабилитироваться за пьяный дебош на острове Бирючий. В четверг, 22 августа, сайт "Новый визит" сообщил, директор Азово-Сивашского Национального Парка Евгений Поповчук увидел пьяных сотрудников водной полиции, которые распивали спиртное. После замечания произошел конфликт, который позже перерос в драку между "стражами порядка" и охраной парка. "В качестве аргументов приводятся доводы, что уже неделю на Арабатке дует восточный ветер, который, наоборот, прибивает к берегу. В море может унести только при западном ветре. Но его на Арабатской стрелке давно не было. Это подтверждает и видео, отснятое полицией, по которому жители Азовского побережья могут без труда определить направление ветра. Кроме того, пользователи интернета обратили внимание на состояние спасенной девушки. Она была спокойная и легко без видимых усилий поднялась на борт катера полиции", - пишут журналисты.