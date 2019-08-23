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23 августа 2019, пятница, 17:51 95
Экономика 2019-08-23T20:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмин и Госгеонедра препятсвуют рекультивации земли после добычи янтаря

Кабмин и Госгеонедра препятсвуют рекультивации земли после добычи янтаря

Кабмин и Госгеонедра препятсвуют рекультивации земли американскими инвесторами после добычи янтаря.

Об этом в ходе круглого стола по рекультивации украинских земель, поврежденных незаконной добычей янтаря в пресс-центре Українських Новин сообщил директор ГП "Янтарь Украины" Дмитрий Тяглий.

По его словам добыча янтаря Госпредприятием неразрывно связана с рекультивацией территории после добычи. Однако из 160 га находящихся под выданном спецрарешении для добычи янтаря предприятие отработало 20 га. Из этих 20 га 10 га было рекультивировано, а рекультивировать остальные не представляется возможности из-за того что работа предприятия заморожена, так как Кабмин не выделил ГП землю, которая находится под его спецразрешением.

"Более того, мы обращались в Госхранилище, для того чтобы выкупить янтарь и поддержать ювелирное производство на заводе. Минфин нам просто не ответил, не смотря на наше обращение, на обращение Госхранилища. Таким образом наше госпредприятие сейчас находится фактически в состоянии банкротства", - сказал Тяглий.

При этом он отметил, что спасение госпредприятия возможно путем реализации пилотного проекта рекультивации.

"В разработке этого проекта при Кабмине Яценюка принимали участие 6 министерств, Госгеологии, ученые, правозащитники. Год пытались параллельно пересмотреть стоит ли сделать параллельный закон о добычи янтаря, есть ли такая возможность", - отметил Тяглий.

Однако, в ходе реализации проекта "Янтарь Украины" столкнулся с сопротивлением со стороны госорганов. В свою очередь, председатель ГО "Защита инвесторов" Денис Шинкаренко сообщил, что в связи с активной незаконной добычей янтаря появилось много структур и должностных лиц, которые хотели на этом нажиться.

"Это опять таки СБУ, Полиция, Прокуратура, возможно экологические службы. И в погоне за добычей денег люди совершенно забыли о природе, и как саранча просто уничтожали все на своем пути. Уничтожали деревья, земли, грунт. Для того, чтобы привести эти земли в нормальное состояние, нужно провести рекультивацию", - сказал Шинкаренко.

По его словам, в Польше пресекли нелегальную добычу янтаря простым способом – введя большие штрафы за нелегальную добычу и скупку нелегально добытого янтаря.

"В нашей стране при предыдущей власти нелегальная добыча янтаря не то что не пресекалась, а крышевалась. И каждый имел с этого какой-то свой доход, процент. И полиция насколько нам известно делала все то чтобы нелегальная добыча продолжалась максимально долго", - отметил Шинкаренко.

При этом Шинкаренко отметил, что новая власть в лице Президента Зеленского уже подняла вопрос о незаконной добычи янтаря перед правоохранителями.
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