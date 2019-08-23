"Черниговгаз" открыл два современных Центра обслуживания клиентов - в Носовке и Репках

На прошлой неделе АО "Черниговгаз" открыло модернизированные центры обслуживания клиентов еще в двух районах области. Отныне новое качество сервиса смогут оценить более 12,3 тыс. потребителей газа Носовского и почти 7 тыс. Репкинского районов.



Открытие новых офисов позволило жителям Носовки, Репок и прилегающих к райцентрам населенных пунктов получать более 40 услуг газовой компании в одном помещении. Кроме консультаций по расчетам, физические и юридические лица могут подать заявление на смену владельца, заключение договоров, а также решить все вопросы технического характера - заказать газификацию жилья, техобслуживание или ремонт газовых приборов, и т. п. Кроме того, получить счет и провести оплату услуги на месте.



Систематизация услуг и новый формат дизайна помещений позволит предоставлять потребителям полную консультационную и сервисную поддержку, а также сделать прием посетителей приятным и комфортным, уверены в компании.



"Мы стремимся поддерживать высокое качество сервиса, - подчеркнула председатель правления АО "Черниговгаз" Алла Яровая. - Внедрение именно такой модели сотрудничества с клиентами совершенствует процессы обмена информацией, создает комфортные условия для посетителей и способствует налаживанию диалога с потребителями. И это для нас является приоритетной задачей".



Главная новинка ЦОКов - зона ресепшен. Ее администратор первым встречает клиентов. Именно он помогает в решении вопросов, не требующих детального изучения состояния лицевого счета, а в случае необходимости, направляет потребителя к профильному специалисту. Такое грамотное перераспределение клиентских потоков позволяет избежать очередей и сэкономить время посетителей.



Также здесь можно решить свои "газовые дела" путем самообслуживания. Современная компьютерная техника, доступ к сети Интернет и Wi-Fi позволяют самостоятельно зарегистрировать Личный кабинет на мониторе "тонкий клиент" или с собственного мобильного.



В случае необходимости потребителю будет оказана всесторонняя помощь в овладении дистанционными сервисами компании.



Чтобы посетители приходили по привычным им адресам, расположение офисов не меняли, а только модернизировали уже существующие помещения по новым стандартам открытого пространства. Особое внимание уделено удобному зонированию. Помещение обустроено таким образом, чтобы человек мог чувствовать себя максимально комфортно - в зоне ожидания установлены удобные диваны, кулер с водой, вход оборудован пандусом.



Центры обслуживания в Носовке и в Репках стали восьмым и девятым в области офисами, оформленными по современным европейским стандартам. Сейчас качественным сервисом охвачены более 280,5 тыс. потребителей, а это почти 79% домохозяйств Черниговщины. Подобные офисы уже функционируют в Чернигове, Нежине, Прилуках, Корюковке, Бобровице, Козельце и Бахмаче.

Новые центры будут работать по будням с 8-ми до 17-ти часов без перерыва на обед, в Носовке - по адресу ул. Полевая, 2, в Репках - ул. Святониколаевская, 178.



А до конца года в планах "Черниговгаза" открыть еще четыре подобных офиса. Кроме того, запустить пилотный проект "Мобильный ЦОК", который откроет жителям отдаленных населенных пунктов Черниговщины доступ ко всем сервисам компании.

Фото: пресс-служба "Черниговгаз"





Справка: Основной сферой деятельности АО "Черниговгаз" является распределение природного газа. Ежегодный объем транспортировки составляет около 600 млн куб. м природного газа. Система газоснабжения Черниговщины состоит из 13,8 тысяч км газопроводов.

Нашими клиентами являются свыше 356,5 тысяч семей, около 2 тысяч предприятий и учреждений Черниговской области. Самыми крупными клиентами АО "Черниговгаз" является Черниговская ТЭЦ, ПАО "Облтеплокомуненерго", ООО "Земля и воля", Остерская КЭЧ, НежинТеплоСети, ПАО "Линовицкий сахарный к-т", КП ТКЭ Прилукитепловодоснабжение.

Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Ежегодно в бюджеты всех уровней выплачивается свыше 98 миллионов гривен налогов и сборов.