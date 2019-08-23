Главврача Минспорта подозревают в растрате 8 млн гривен госбюджета

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главному врачу Министерства молодежи и спорта в растрате 8 млн гривен государственного бюджета при закупке медицинских препараторов для национальных сборных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передают Українськi Новини.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госучреждения "Управление сборных команд и проведения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечения", которое находится в сфере управления Министерства молодежи и спорта Украины, в нарушение требований законодательства закупили у частного предприятия лекарственные средства и медпрепараты на сумму более 8 млн гривен", - сказано в нем.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, задокументировано, что закупленная продукция вообще не относится к лекарственным средствам.

К тому же часть препаратов, переданных спортсменам под видом лекарственных медицинских препаратов, не прошла соответствующий контроль в Национальном антидопинговом центре.

Из-за действий должностных лиц государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 8 млн гривен и поставлено под угрозу выступления на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг контроля продукции.

"Сейчас главному врачу Министерства молодежи и спорта Украины объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказано в нем.

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, задействованных в противоправном механизме, и привлечения их к уголовной ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, во Львове главврач одной из поликлиник, получив взятку, попытался сразу ее проиграть в игровых автоматах.

В Волынской области во взяточничестве также подозревали главрача районной больницы.