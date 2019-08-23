Главврача Минспорта подозревают в растрате 8 млн гривен госбюджета

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главному врачу Министерства молодежи и спорта в растрате 8 млн гривен государственного бюджета при закупке медицинских препараторов для национальных сборных.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передают Українськi Новини.\r\n"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госучреждения "Управление сборных команд и проведения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечения", которое находится в сфере управления Министерства молодежи и спорта Украины, в нарушение требований законодательства закупили у частного предприятия лекарственные средства и медпрепараты на сумму более 8 млн гривен", - сказано в нем.\r\nВ рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, задокументировано, что закупленная продукция вообще не относится к лекарственным средствам.\r\nК тому же часть препаратов, переданных спортсменам под видом лекарственных медицинских препаратов, не прошла соответствующий контроль в Национальном антидопинговом центре.\r\nИз-за действий должностных лиц государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 8 млн гривен и поставлено под угрозу выступления на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг контроля продукции.\r\n"Сейчас главному врачу Министерства молодежи и спорта Украины объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказано в нем.\r\nПродолжаются следственные действия для установления всех лиц, задействованных в противоправном механизме, и привлечения их к уголовной ответственности.\r\nКак сообщали Українськi Новини, во Львове главврач одной из поликлиник, получив взятку, попытался сразу ее проиграть в игровых автоматах.\r\nВ Волынской области во взяточничестве также подозревали главрача районной больницы.