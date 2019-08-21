Для того, чтобы остановить рейдерство, надо сделать его неинтересным для самых рейдеров, - Алексей Кулагин

При наличии политической воли окончательно покончить с таким явлением как рейдерство в Украине можно всего за неделю. Такое мнение высказал эксперт строительной отрасли, член Совета директоров Конфедерации строителей Украины и управляющий владелец девелоперской компании "ОМОКС" Алексей Кулагин во время круглого стола "О защите внутреннего инвестора и борьбу с рейдерством", который прошел в "Укринформе".

Предприниматель отметил, что сейчас представители власти и силовые структуры больше изображают борьбу с рейдерством, ведь в них до сих пор нет единой методики расследования.

"Рейдерство - захват имущественных прав, имущества и корпоративных прав - сегодня достигает таких масштабов, что это уже угрожает экономике государства. В эти выходные весь интернет был переполнен тем, что СБУ и прокуратура отчитывались о том, как они эффективно поборолись с рейдерством. Поверить в то, что это действительно борьба государства с рейдерством, очень сложно по одной причине: ни один из тех, кто пострадал от рейдерства, чьи предприятия заблокированы и уже потеряны рабочие места, доход и управления этими предприятиями, до сих пор полностью не вернул свою собственность. И что с того, что они обыскали и арестовали мелких сошек с масштабным освещением в интернете своих достижений? Для экономики Украины пользы никакой. Наоборот, это выглядит так, как зачищается поле для рокировки "кассирами" под новых выгодоприобретателей. Не более того", - заявил Алексей Кулагин.

По его мнению, сделать рейдерство неинтересным для рейдеров может только неотвратимая ответственность.

"Что такое рейдерство? Это обычный "гоп-стоп". То, что очень просто классифицируется с точки зрения расследования: есть обобранный и тот, кто его обобрал. Тот, кто обобрал, является подозреваемым. Как только подозрение предъявлено, при переходе имущества от законного владельца к незаконному, есть 72 часа для того, чтобы избрать меру пресечения. И это уже является основанием для ареста изъятого имущества и передачи его обратно законному владельцу в управление. Пока без права его продать или кому-то передать, но управлять должен собственник. Это позволит сохранить рабочие места, место на рынке. А потом уже в течение месяца выяснять сопутствующих лиц. И тогда многоуровневая схема, в которой задействована масса людей с целью избежать ответственности, наоборот, придет к еще большей ответственности. Это уже будет преступление, совершенное группой лиц - как правило, это почти вдвое увеличивает срок наказания", - подчеркнул бизнесмен.

Алексей Кулагин уверен, что когда будет такой подход, тогда рейдерство "станет абсолютно неинтересным". "Для этого не нужно никаких законов - только разработать межведомственную инструкцию (ГПУ, СБУ, МВД и т.д.) для того, чтобы определить методику расследования данных случаев. Если в этих схемах появился чиновник, нужно задействовать также ГБР", - резюмировал владелец компании "ОМОКС".

Напомним, в конце мая 2019 года произошел рейдерский захват жилого комплекса "Чайка", принадлежащий компании "ОМОКС" Алексея Кулагина. Рейдеры незаконно перерегистрировали предприятие, использовав электронный ключ государственного регистратора, которого не существует. Кроме того, правоохранители установили, что адрес предприятия "Регистрационный центр регистрации недвижимости и бизнеса" по месту регистрации не находится, документы, на основании которых указанное коммунальное предприятие было создано, являются поддельными. В конце июня киберполиция задержала "ключника" Минюста, ему предъявлено подозрение и избрана мера пресечения.