Из-за низких зарплат в "Ивано-Франковскгазе" остаются вакантными более 500 позиций

Через замороженные тарифы на распределение газа зарплата специалистов "Ивано-Франковскгаза" на 19% меньше средней по промышленности и на 29% от средней зарплаты по отрасли.В тарифе на распределение газа зарплата Прикарпатья газовиков составляет 8697 грн., в то время, как среднемесячная зарплата по отрасли в области составляет - 12 274 грн. Небольшие зарплаты приводят к оттоку квалифицированных специалистов, которые ищут более высокооплачиваемую работу.С начала 2019 года из компании уволилось 179 работников. Главной причиной массовых увольнений газовиков является низкий уровень заработной платы, который на 29% меньше средней зарплаты по отрасли. Сегодня на предприятии вакантны 536 позиций. Как правило, это слесари, сварщики, монтеры, водители - люди, которые круглосуточно обеспечивают безаварийное распределение газа.Так, только в аварийно-диспетчерской службе, которая круглосуточно ликвидирует утечки газа не хватает почти 70 специалистов, еще 50 специалистов - в службе, которая осуществляет комплексно-приборное обследование: проверяет сети и обнаруживает утечки газа на них. Через незаполненность вакансий, увеличивается нагрузка на работников, а зарплата неизменно остается низкой."Зарплата газовиков ограничена тарифом на распределение природного газа, что является составляющей цены на газ. Эта составляющая не менялась с 2017 года. С действующей цены природного газа за 1 куб.м для населения газораспределительная компания получает лишь 85 копеек. Из них только 25,7 копейки направляются на заработную плату, остальные средства - на замену и ремонт сетей, содержание АДС, установление бесплатных счетчиков и т.д.", - рассказывает председатель правления АО "Ивано-Франковскгаз" Виталий Шульга.Сейчас все обращения газораспределительных предприятий Украины в НКРЭКУ по установлению экономически обоснованного тарифа на распределение в структуре цены на газ, остаются без рассмотрения.На прошлой неделе газораспределительная компания провела открытые слушания проекта тарифа на распределение природного газа. Результаты встречи, оформленные соответствующим протоколом, компания направила на рассмотрение НКРЭКУ. С результатами можно ознакомиться на сайте компании в разделе "Тариф на распределение".