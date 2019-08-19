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19 августа 2019, понедельник, 18:43 360
Экономика 2019-08-19T18:44:25+03:00
Українські Новини
Коломойский через суд устанавливает льготные тарифы на электроэнергию для своих заводов - экс-глава НКРЕКП

Коломойский через суд устанавливает льготные тарифы на электроэнергию для своих заводов - экс-глава НКРЕКП

Окружной административный суд города Киева установил льготные тарифы для Запорожского и Никопольского ферросплавных заводов олигарха Коломойского. Зато харьковскому водоканалу в удовлетворении идентичного отказано, - заявил экс-глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

"Хотел бы поздравить Игоря Валерьевича с решением Окружного административного суда Киева о фактическом установлении льготных тарифов на электроэнергию путем отмены тарифа Укрэнерго. Заводы группы "Приват" по решению судов единственные кто не будет платить тариф и подрывает всю энергетическую отрасль. Решение суда касается только Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов, Марганецкого и Покровского ГОК, а также Днепроазота. Другим истцам "повезло" гораздо меньше - харьковский водоканал с идентичным иском получил от Окружного админсуда Киева отказ ... ", - написал Дмитрий Вовк в Facebook.

Экс-глава НКРЕКП утверждает, что судебная система, антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ стали инструментами в руках окружения президента Зеленского.

"Я не готов приезжать пока председатель офиса президента руководит НАБУ, САП и судебной системой. При президенте Зеленскому в суды звонят другие люди. И Коломойскому, похоже, это очень нравится. У меня нет "баришивських" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", поэтому предпочитаю находиться в стране, где закон и право не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд. Но не готов участвовать в судилище", - подчеркнул он.

Как сообщалось 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЕКП Дмитрию Вовку, по делу "Роттердам +".

Детективы НАБУ и прокуроры САП заявили, что не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам +" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.  

Ранее экономист Борис Кушнирук жестко раскритиковал аргументы САП и НАБУ по формуле "Роттердам": "Когда вполне серьезно отмечается, что "Детективы НАБУ и прокуроры САП установили отсутствие документального подтверждения того, что энергетический уголь на украинские ТЭС действительно доставляли из Роттердама морским путем в заявленных для определения оптовой цены на электроэнергию объемах ", то осознаешь, насколько ужасно некомпетентные идиоты занимаются расследованием экономических преступлений. Объяснять им, что Роттердам - ​​это только хаб, на базе которого ведется расчет ценообразования на уголь и нефть, бессмысленно".
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