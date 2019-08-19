Олигархи используют Зеленского для принятия скандального закона "О концессии", - СМИ

Заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что уже осенью парламент проголосует новый Закон "О концессии" говорит о том, что олигархи используют политическую монополию новой власти для распределения остатков госмущества, - считает юрист и инициатор движения "Нет взяточничеству" Сергей Гула. По его словам, финансово промышленные группы воспользуются не только некомпетентностью "зе-команды" в вопросе концессии, но также и фактором жадности. Поскольку, как отмечает эксперт, многие люди в новой власти никогда не видели "серьезных" денег. Об этом пишет КП в Украине.

"То, что Зеленского используют - это очевидно. Сыграют как на некомпетентности, так и на том, что так или иначе в ОПУ найдутся люди, которые начнут получать откаты. Это очень опасная коррупционная составляющая, из-за которой государство может потерять серьезные объекты", - считает Гула.

Эксперт уверен, что риск принятия новой редакции законопроекта "О концессии" без всяческих правок - высок. Однако, конфликтность ситуации можно легко обойти, если разделить концессию на объекты "с нуля" и на те, которые уже построены, работают и приносят прибыль.

"Это было бы прекрасно. Далеко не нужно ходить - те же дороги Беларуси. Страна очень хорошие деньги получает от такой концессии с каждого, даже с украинцев. Поэтому концессия дорог отдельно - это было бы мудро. А отдавать работающие объекты - очень сомнительно. Для чего строить и потом отдавать концессионеру? Чтобы он нещадно эксплуатировал предприятие, а когда оно станет неликвидом - вернул государству?" - отметил эксперт.

Гула считает, что продавливать законопроект в том виде, в котором он прошел первое чтение – опасно. Поскольку нормы, которые заложены в проекте ведут к коррупции. В частности, компенсация из госбюджета частному концессионеру в случае "неудачи" его проекта – это канал по вымыванию госсредств. Норма о разделении гособъектов на части для передачи в концессию "разорвет" уникальные предприятия. Прибыльные части станут частными, а неликвид повиснет на плечах налогоплательщиков. Хуже всего, по мнению Гулы, что власть избавляется от стратегических предприятий. В частности, правительство уже пробовало сдать в аренду без конкурса порт "Черноморск", заложив при этом в законопроекте "О концессии" норму, позволяющую по упрощенной процедуре отдать в концессию объект, переданный ранее в аренду или другую форму пользования. По такой же схеме давно пытаются передать в концессию единственный глубоководный порт "Южный", который ежегодно приносит прибыль в бюджет - почти миллиард гривен.

"Стратегические объекты ни в коем случае нельзя передавать. Необходимо привлечь общественность для доработки законопроекта. По каждому стратегическому предприятию необходимо принимать отдельное решение. Следует помнить, что все эти объекты находятся не в собственности правящей власти. Это собственность украинского народа", - подчеркнул эксперт.

Профсоюзы работников морской отрасли выступили против законопроекта "О концессии", поскольку документ предполагает ликвидацию госпредприятий в случае передачи их в концессию. При этом, не предусмотрено никаких социальных гарантий для трудовых коллективов, которые потеряют работу. Профсоюзный лидер порта "Черноморск" Сергей Брызгалов заявил, что профсоюзы будут публично бороться с попытками продавить законопроект "О концессии".

"Этот проект делался под конкретных лиц, под конкретные интересы отдельных промышленно-финансовых групп, а не под интересы государства. Он вообще не учитывает той ситуации, которая есть. Принять этот закон - это себя не уважать. Профсоюзы будут блокировать все это", - заявил Брызгалов.