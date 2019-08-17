В УПЦ отметили 5-летие интронизации митрополита Онуфрия

"Призванный на служение Предстоятеля в непростое для Украинской Православной Церкви время, Митрополит Онуфрий стал для всех православных украинцев примером истинного христианина, укрепил Церковь и выполнил важнейшую миротворческую функцию в украинском обществе." Об этом в день 5-летия предстоятельского служения Блаженнейшего Митрополита Онуфрия сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на брифинге в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.

Как отмечается, 17 августа 2014 состоялась интронизация 122-го Митрополита Киевского и всея Украины - на то время Черновицко-Буковинского митрополита. Митрополит Антоний отметил, что в самые сложные времена Предстоятель УПЦ стал примером христианина, который до конца верен своим обетам.

При этом вадыка Антоний подчеркнул, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий стал "символом молитвы, силы стояния за честную веру и канонический строй для всего Православия".

"Поэтому авторитет Блаженнейшего Митрополита Онуфрия такой большой среди всех Поместных Православных Церквей. Почти нет такого праздника, когда бы ни прибыли гости на наши служения из других Поместных Церквей. Сегодня также нас посетил архиерей из Американской Православной Церкви, который будет молиться с сонмом архиереев УПЦ за наше украинское общество, за нашу Украинскую Православную Церковь", - рассказал он.

Митрополит Антоний также привел статистику того, как изменилась жизнь Украинской Православной Церкви за последние пять лет.

"Если говорить о том, что произошло за эти пять лет в цифрах, то мы видим, что, несмотря на все проблемы, которые существуют, Церковь развивается и количественно, и качественно. Например, за эти пять лет количество епископата у нас увеличилось на 15 - тоесть, теперь у нас 100 епископов Украинской Православной Церкви", - отметил владыка Антоний.

Управделами УПЦ особо подчеркнул, что за последние пять лет в Церкви увеличилось и число парафий - на 184

По словам митрополита, за последние пять лет количество монастырей УПЦ увеличилось на 30, и теперь в Церкви насчитывается 258 монастырей. А количество священнослужителей Церкви увеличилось на 439, и теперь в УПЦ 12 409 священнослужителей.

"Это также показывает нам то, что несмотря на те проблемы, которые существуют у каждого из нас, которые существуют в обществе, желание быть священником УПЦ не меняется, а даже увеличивается", - отметил управляющий делами УПЦ.

Даже в условиях гонения на Церковь, которые создавались в последние годы, Предстоятель УПЦ делал все, чтобы проповедовать ценности истинного христианства, отметил управделами УПЦ.

"Блаженнейший Митрополит Онуфрий - человек мира и примирения. Если у человека в сердце живет Бог (а Бог христианский - это Бог любви) - то все, что живет рядом, в человеке связано с этим миром. Поэтому Украинская Православная Церковь на протяжении этих пяти лет, несмотря на все те проблемы и сложности, которые существуют и искусственно создавались вокруг УПЦ, не отказывалась от своей основной миссии. Церковь создана для того, чтобы проповедовать Христа Воскресшего, чтобы каждый человек здесь, на земле, восстанавливал Рай внутри себя, и с этим Раем он пойдет в небытие", - сказал митрополит.

Владыка Антоний подчеркнул особую миссию Предстоятеля УПЦ в годы войны в Украине. Управляющий делами УПЦ напомнил, что еще в 2014 году Митрополит Онуфрий обратился с письмом к президенту Российской Федерации с тем, чтобы не допустить полномасштабной войны. Также владыка отметил, что Митрополит Онуфрий обратился с письмами к президенту Украины и Патриарху Кириллу с тем, чтобы поднять на новый уровень вопрос об освобождении военнопленных.