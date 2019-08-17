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17 августа 2019, суббота, 13:07 44
Экономика 2019-08-17T13:09:17+03:00
Українські Новини
Дмитрий Раимов: НБУ хотят запретить снимать мне деньги с ФЛП просто так

Дмитрий Раимов: НБУ хотят запретить снимать мне деньги с ФЛП просто так

Дмитрий Раимов. Фото: facebook.com/dmitro.raimov
Дмитрий Раимов. Фото: facebook.com/dmitro.raimov

Политтехнолог, основатель Свободной школы журналистики, Основатель Агентства кризисных коммуникаций "НЕТ" Дмитрий Раимов считает, что НБУ введением нового налога на снятие денег со счетов ФЛП вынуждает предпринимателей переводить все расчеты в наличные.

НБУ гори в АДУ

Я получаю за свою работу деньги. У меня 15 школ по разным направлениям.

Люди покупают в них билеты.

У меня два агентства. Люди платят за нашу компетенцию. Много платят. Много клиентов.

Я честно принимаю деньги на счёт, единый налог и на ТОВ, и на ФОП.

Со всеми по контрактам. Это не выгодно, я плачу тьму денег налогов.

Но НБУ хотят запретить снимать мне деньги с ФОП просто так. И еще плати налог до 18% за каждое снятие. Плюс военный сбор.

Уважаемая редакция. Поставьте сотрудникам НБУ песню "Мы уходим в нал, пусть целуют в ан*л".

Пиз*ть меньше из бюджета надо, ребята, а не предпринимателей предлагать обложить еще налогами.

Такими решениями вы с радостью вернёте нас всех к расчетам в кэш. И в долларе.
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