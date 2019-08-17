Дмитрий Раимов: НБУ хотят запретить снимать мне деньги с ФЛП просто так

Политтехнолог, основатель Свободной школы журналистики, Основатель Агентства кризисных коммуникаций "НЕТ" Дмитрий Раимов считает, что НБУ введением нового налога на снятие денег со счетов ФЛП вынуждает предпринимателей переводить все расчеты в наличные.

НБУ гори в АДУ

Я получаю за свою работу деньги. У меня 15 школ по разным направлениям.

Люди покупают в них билеты.

У меня два агентства. Люди платят за нашу компетенцию. Много платят. Много клиентов.

Я честно принимаю деньги на счёт, единый налог и на ТОВ, и на ФОП.

Со всеми по контрактам. Это не выгодно, я плачу тьму денег налогов.

Но НБУ хотят запретить снимать мне деньги с ФОП просто так. И еще плати налог до 18% за каждое снятие. Плюс военный сбор.

Уважаемая редакция. Поставьте сотрудникам НБУ песню "Мы уходим в нал, пусть целуют в ан*л".

Пиз*ть меньше из бюджета надо, ребята, а не предпринимателей предлагать обложить еще налогами.

Такими решениями вы с радостью вернёте нас всех к расчетам в кэш. И в долларе.