Действия НАБУ по делу о "Роттердам+" свидетельствуют о некомпетентности детективов, - Марунич

Практика работы Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), исключает возможность внешнего вмешательства в ее деятельность. Об этом написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в блоге интернет-издания "Корреспондент".

"Откровенное удивление вызывает версия о том, что некие менеджеры среднего звена ДТЭК оказывали давление на руководящие кадры НКРЭКУ. У людей, знакомых с практикой работы регулятора, и знающих принципы подбора кадров эта версия способна вызвать скорее ироническую улыбку", - написал Марунич.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий отметил, что расследование в рамках дела "Роттердам+" велось с весны 2017 года и за это время следователи не объявили в его рамках ни одного подозрения, и только после смены власти в августе 2019-го предъявили подозрения шести лицам. При этом предъявленные НАБУ обвинения фигурантам дела не выдерживают никакой критики и вызывают серьезные сомнения в компетентности следователей бюро. В частности, Д.Марунич раскритиковал претензии НАБУ о том, что следствие не нашло документальных подтверждений того, что уголь завозился в Украину из Роттердама, ведь введение формулы "Роттердам+" этого не предусматривало.

"Еще более смешно выглядит претензия о том, что следствие не установило фактов поставок угля из Роттердама. Необходимость поставок из Роттердама – исключительно плод фантазии детективов НАБУ, которые не поняли суть индекса API2. Условный "Роттердам" - это ценовой ориентир для расчета ОРЦ, но никак не источник фактического импорта. Подобные пассажи заставляют усомниться в должной проработке специалистами НАБУ теоретических основ методики ценообразования на энергетический уголь", - считает Марунич.

Напомним, ранее аргументы НАБУ раскритиковал политолог Кирилл Сазонов, завивший, что детективы НАБУ, ведущие дело "Роттердам+", не понимают разницы между фактическим импортом угля и ценовым индексом, и два года искали в Украине уголь из Роттердама, который не планировали оттуда завозить.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что дело НАБУ по "Роттердам +" не имеет судебной перспективы. Ведь суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на которой она основана, является международной практикой.

В 2016 году НКРЭКУ, утвердила методику формирования цены на уголь при производстве электроэнергии. Она получила название "Роттердам+" и базировалась на европейском индексе цен на уголь. Формула "Роттердам+" включает цену угля для производства электроэнергии, основанную на котировках угольного хаба ARA (Амстердам – Роттердам – Антверпен), и стоимость доставки в украинский порт.