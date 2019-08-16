Кличко требует от Офиса президента вернуть деньги на садики и школы

Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины и премьер-министру с требованием не лишать города средств, предусмотренных в Госбюджете Украины на 2019 на программы социально-экономического развития общин. Об этом сообщает сайт Виталия Кличко.\r\n"Ассоциация городов Украины выражает обеспокоенность и убедительно просит вас вмешаться в ситуацию относительно блокирования Офисом Президента Украины направления из Государственного бюджета местным бюджетам средств, определенных в распоряжениях Кабинета Министров Украины, - говорится в письме Кличко Президенту Украины. - Эти средства - 10 млрд гривен - предусмотрены в госбюджете на 2019, и общества ожидают их получения. Промедление с направлением финансирования на места крайне негативно скажется на реализации проектов в общинах",- подчеркнул председатель АГУ. Кличко акцентировал, что средства, о которых идет речь, крайне необходимые территориальным общинам для реализации и завершения важных для городов проектов. В частности, строительства и ремонта школ и детсадов, ремонта и благоустройства улиц, обустройство медицинских амбулаторий, инклюзивных центров и классов.\r\n"Это - небольшие по объему финансирования, но очень социально важные проекты, воплощение которых влияет на качество жизни жителей городов, поселков и сел, объединенных территориальных общин. Ассоциация городов Украины просит вас защитить их интересы "- призвал Виталий Кличко. Такое же письмо председатель Ассоциации городов Украины направил премьер-министру Украины.В комментарии журналистам Кличко подчеркнул, что не может Офис президента лишать города средств, предусмотренных госбюджетом. Особенно перед началом нового учебного года. Когда на местах рассчитывали на финансирование, чтобы закончить ремонты в школах и детских садах. "О какой децентрализации и самоуправления можно говорить? Если города делают бесправными - сначала забирая средства в Государственный бюджет, обещая профинансировать программы социально-экономического развития, а затем делают все, чтобы эти деньги не направлять на места? Причем решают в Офисе Президента ", - возмутился председатель Ассоциации городов Украины.