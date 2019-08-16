Кличко требует от Офиса президента вернуть деньги на садики и школы

Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины и премьер-министру с требованием не лишать города средств, предусмотренных в Госбюджете Украины на 2019 на программы социально-экономического развития общин. Об этом сообщает сайт Виталия Кличко.

"Ассоциация городов Украины выражает обеспокоенность и убедительно просит вас вмешаться в ситуацию относительно блокирования Офисом Президента Украины направления из Государственного бюджета местным бюджетам средств, определенных в распоряжениях Кабинета Министров Украины, - говорится в письме Кличко Президенту Украины. - Эти средства - 10 млрд гривен - предусмотрены в госбюджете на 2019, и общества ожидают их получения. Промедление с направлением финансирования на места крайне негативно скажется на реализации проектов в общинах",- подчеркнул председатель АГУ.

Кличко акцентировал, что средства, о которых идет речь, крайне необходимые территориальным общинам для реализации и завершения важных для городов проектов. В частности, строительства и ремонта школ и детсадов, ремонта и благоустройства улиц, обустройство медицинских амбулаторий, инклюзивных центров и классов.

"Это - небольшие по объему финансирования, но очень социально важные проекты, воплощение которых влияет на качество жизни жителей городов, поселков и сел, объединенных территориальных общин. Ассоциация городов Украины просит вас защитить их интересы "- призвал Виталий Кличко.



Такое же письмо председатель Ассоциации городов Украины направил премьер-министру Украины.



В комментарии журналистам Кличко подчеркнул, что не может Офис президента лишать города средств, предусмотренных госбюджетом. Особенно перед началом нового учебного года. Когда на местах рассчитывали на финансирование, чтобы закончить ремонты в школах и детских садах.



"О какой децентрализации и самоуправления можно говорить? Если города делают бесправными - сначала забирая средства в Государственный бюджет, обещая профинансировать программы социально-экономического развития, а затем делают все, чтобы эти деньги не направлять на места? Причем решают в Офисе Президента ", - возмутился председатель Ассоциации городов Украины.