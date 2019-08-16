Группа компаний "Olkom" ведет переговоры с пулом стратегических западных инвесторов, - Евенко

Группа компаний "Olkom", в состав которой входит "Киевский маргариновый завод", ведет переговоры с группой иностранных институциональных инвесторов. Их привлечение поможет компании расширить бизнес и обеспечить его стратегический рост. Об этом в интервью рассказал Юрий Евенко, СЕО "Киевского маргаринового завода".

"Поименно я их не назову — это обычные ограничения конфиденциальности и требования простого здравого смысла, — сказал Юрий Евенко в ответ на просьбу журналиста рассказать о возможных будущих партнерах. — Это не один инвестор, их несколько. Это международные финансовые институты, которые могут как войти в капитал "Киевского маргаринового завода" со своими инвестициями, так и просто предоставить финансирование на развитие".

В рамках разработки инвестиционной стратегии и стратегии развития компании рассматривается расширение ее присутствия на смежных В2В и потребительских рынках, а также выход в качестве прямого экспортера потребительских товаров на западные рынки, в том числе рынки стран Европейского Союза. По словам г-на Евенко, компания готовится к поставкам потребительской продукции на внешние рынки: усилена экспортная группа департамента продаж, идут интенсивные переговоры с зарубежными партнерами, а два контракта на поставки в ЕС находятся на стадии подписания.

"Мы работаем с рядом международных финансовых институций, совместно прописываем долгосрочные стратегические планы и цели. С одной из них мы прорабатываем вопрос эволюционного скачка для "Olkom". Как одна из опций — освоение смежных рынков. Например, посматриваем в сторону молочной отрасли — производства заменителей молочных жиров. Новое состояние молочного рынка определит наши оценки его перспектив на 3-10 лет. И соответственно, мы сможем оценить собственные бизнес-возможности на этом рынке", — рассказал председатель правления "Киевского маргаринового завода".

Отвечая на вопросы журналиста о бизнес-результатах первого полугодия и намерении компании достичь в этом году объемов выручки около 1,2 млрд грн, Юрий Евенко подтвердил реалистичность таких целей. Он рассказал, что по итогам первого полугодия 2019 года объем продаж в категориях "весовые маргарины" и "специализированные жиры", предназначенных для кондитерской и других подотраслей пищевой промышленности, вырос на 178% — почти в 3 раза. А в потребительском сегменте некоторые позиции продукции завода стабильно удваивают объемы продаж в розничной торговле.

ТМ "Олком" — известный украинский бренд майонезов, маргаринов, горчицы и масла. Соответствующая продукция производится ЧАО "Киевский маргариновый завод", входящим в состав Группы компаний "Olkom" вместе с ООО "Киевский маргариновый завод" (торговый дом Группы) и ЧП "Рута-К". "Киевский маргариновый завод" ведет свою историю с 1949 года и является одним из известнейших предприятий столицы Украины.

Новейшие технологии на базе установленного на предприятии оборудования ведущих производителей Германии и Франции в сочетании с многолетним опытом позволили "Olkom" войти в Топ-100 наиболее дорогих брендов Украины. Объем производства продукции по итогам 2018 года превысил 17 тысяч тонн, бренд имеет крепкие рыночные позиции в таких товарных категориях, как маргарин, майонез, горчица и масло. По объемам переработки подсолнечного масла Группа компаний "Olkom" входит в Топ-10 наиболее крупных отечественных производителей.

Ассортимент конечной продукции компании состоит из товарных позиций как для промышленных потребителей B2B-сегмента, так и для конечных потребителей B2C-сегмента. Бренд представлен во всех каналах сбыта продуктов питания, в том числе в ведущих торговых сетях. В 2019 году Группа компаний "Olkom" увеличила объемы выпуска продукции, а также расширяет каналы дистрибуции для укрепления своего присутствия на украинском и зарубежных рынках, в частности в странах Европейского Союза, Африки и Азии.