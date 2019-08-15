Депутаты БПП Карпунцов и Козырь отказались подписывать конституционное представление по ГБР

Депутаты Верховной Рады от фракции "Блока Петра Порошенко" Валерий Карпунцов и Борис Козырь отказались подписывать конституционное представление по Государственному бюро расследований. Об этом пишет "Закон и Бизнес".

В комментарии изданию депутат ВР, член фракции партии "Блок Петра Порошенко" Валерий Карпунцов заявил, что не стал подписывать инициативу БПП по подготовке конституционного представления о признании не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) отдельных положений Закона "О Государственном бюро расследований".

"Ко мне звонили и руководство партии, к которой я не имел отношения (Карпунцов беспартийный), и фракции, к которой я пока имею отношение... но я отказал в подписании этого представления", – сказал он.

По его информации, у инициаторов не хватает около половины из 45 подписей, необходимых для конституционного представления.

Свой отказ руководству фракции он объяснил тем, что "сейчас мы находимся уже в других реалиях электорального выбора, соответственно, где и какой закон подправлять, - должна разбираться новая Верховная Рада". Содержание самой инициативы он также подверг критике, поскольку "до этого было все нормально. Напротив, критиковали затягивание конкурсного отбора ", - обратил внимание Карпунцов. - Если есть несоответствие Конституции, пусть собираются профессиональные представители, обращают внимание тех, кто может изменить закон, а это Верховная Рада, это исключительное право законодателя".

При этом он положительно оценил работу самого Государственного бюро расследований. "На сегодняшний день ГБР работает. Работает, по моему мнению, как доктора юридических наук и заслуженного юриста, неплохо. И на фоне других новообразованных органов динамика", - убежден депутат.

Об отказе в подписании представления о неконституционности положений закона о ГБР корреспонденту издания "Закон и Бизнес" рассказал и другой член БПП, народный депутат Борис Козырь. "Действительно было такое представление, но я его не подписал, заявил он. - Я помню, как мы принимали этот закон о Государственном бюро расследований, как он проходил все согласования и считаю, что эти статьи (ст. 11, 23) являются Конституционными". По мнению депутата, Президент должен назначать директора ГБР, так же как и определять членов конкурсной комиссии.

Как известно, об инициативе признать неконституционными положения Закона "О Государственном бюро расследований" и подготовку БПП соответствующего конституционного представления сегодня заявил экс-первый заместитель главы АП Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

Юрист также изложил текст документа.

Согласно ему предлагается осуществить проверку на предмет конституционности положений части первой, пункта 1 части третьей статьи 11, пунктов 1 и 3 части второй статьи 23 Закона №794 в части установленных в них предписаний, которые определяют полномочия Президента Украины назначать на должность Директора Государственного бюро расследований, определять трех членов Комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований, его первого заместителя и заместителя, а также по информированию Директором ГБР Президента Украины по основным вопросам деятельности ГБР и его подразделений, о выполнении возложенных на них задач и ежегодного представления Главе государства письменного отчета о деятельности ГБР за предыдущий год.