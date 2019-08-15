Сергей Головнев: Гройсман удовлетворяет хотелки Ахметова и Коломойского, чтоб обеспечить себе достойную старость

Сергей Головнев: Гройсман удовлетворяет хотелки Ахметова и Коломойского, чтоб обеспечить себе достойную старос

Шеф редактор-издания "БизнесЦензор" Сергей Головнев считает, что Гройсман под конец своей каденции занялся пенсионной реформой, чтобы удовлетворить хотелки Ахметова и Коломойского, не глядя на имиджевые последствия.

Об этом Головнев написал на своей странице в соцсети Facebook.

Владимир Гройсман под конец своей каденции занялся пенсионной реформой. В смысле: чтобы обеспечить себе достойную старость, он удовлетворяет хотелки Ахметова и Коломойского, не глядя на имиджевые последствия.

Сначала он запустил "недорынок электроэнергии", который все, от европейцев до украинского Регулятора, предлагали отложить. В результате, наделали кучу проблем в стране.

Попутно обидели Коломойского, ферросплавные заводы которого используют электроэнергию, как сырье. Сотрудники Коломойского пошумели по Киеву, как в свое время шумели шахтеры Ахметова - и Кабмин изменил систему ПСО.

В привычной практике Гройсмана решение было "недопринято" 14 августа. Публичная причина изменений ПСО – понизить тариф промышленности. Цель благая, если вы думаете об экономике Украины, а не о кармане олигарха, который сейчас на коне.

Для справки: чистая прибыль Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) в 2017 году – 2,67 млрд грн. Удорожание электроэнергии, по словам директора НЗФ Владимира Куцина приведет к дополнительным тратам в размере 1,5 млрд грн в год. Эти деньги должны были перкочевать в ДТЭК Рината Ахметова.

Грйосман меняет ПСО, чтобы прибыль НЗФ не снизилась. Это важно, конечно.

Теперь, в результате того, что русские перестали пропускать уголь Ахметова из Ростовской области на Луганскую ТЭС, а НЭК Укрэнерго не построило перемычку, чтобы соединить ее с ОЭС Украины, на станции нет угля.

Почему "Укрэнерго" не построило перемычку? В Укрэнерго говорят, что виноват... Гройсман, который почти год не согласовывал строительство Кременской подстанции и ЛЭП решением Кабмина.

Если верить Укрэнерго, Гройсман сам довел до ситуации, когда на Луганской ТЭС ДТЭК Ахметова приходится сжигать дорогой газ вместо угля. Теперь Гройсман исправил свою ошибку, обязав всех нас через "Нафтогаз" доплачивать Ахметову за газ.

При этом, когда Дмитрий Вовк утверждал "Роттердам+", он рассказывал, что после формульного подхода к тарифу ТЭС, генерация самостоятельно несет риски, связанные с обеспечением топливом. Мол, у вас же есть дополнительная маржа в тарифе? Значит, сами думайте, как обеспечить топливом свои установки.

В сухом остатке, Гройсман не допустил снижения прибыли НЗФ Коломойского и ДТЭК Ахметова. Это настоящий государственник. Я надеюсь, страна когда-нибудь наградит его камерой в Качановской колонии. Он этого достоин.