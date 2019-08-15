Сергей Куюн: Витренко юлит - "Приват" рулил, рулит и продолжит рулить в "Укрнафте"

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн утверждает, что группа олигарха Игоря Коломойского "Приват" осуществляет оперативный контроль над "Укрнафтой".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Прощай, "Укрнафта"

Прочитал интервью Юрий Витренко (Yuriy Vitrenko) с Дмитрий Рясной. Ладно поет. Но приведу один пример, который лично для меня формирует отношение ко всей риторике ЮЮ. Присаживайтесь поудобнее, малята.

Вопрос: Можете ли вы сказать, что "Приват" не осуществляет оперативного контроля над "Укрнафтой"?

Ответ: Я считаю, что "Приват" не осуществляет оперативного контроля над "Укрнафтой". Его осуществляет только ее менеджмент, подконтрольный наблюдательному совету.

Мы в наблюдательном совете — как представители "Нафтогаза", так и представители миноритарных акционеров — обязаны и, как я вижу, честно стараемся действовать в интересах "Укрнафты". И "Приват", и "Нафтогаз" не осуществляют оперативный контроль над "Укрнафтой" и не управляет ею.

Мы договаривались с миноритарными акционерами, что будем следовать принципам цивилизованного корпоративного управления. "Кидать" партнеров по бизнесу, в данном случае других акционеров "Укрнафты", тех же миноритариев, которых представляет Коломойский, — я никогда такого не делал и не собираюсь.

Во-первых, имеем дело с фирменным словоблудием. "Приват" не осуществляет, а осуществляет менеджмент. Интересно, что должно произойти, чтобы Витренко сказал: "Да, "Приват" управляет "Укрнафтой"… Чтобы Коломойский был председателем правления? Естественно, мистер Очевидность, что компанией управляет менеджмент! Но в чьих интересах? Об этом дальше.

Во-вторых, имеем дело или с сознательной дезинформацией или просто с человеком, который не знает, что происходит в "Укрнафте". Давайте посмотрим, кому продает "Укрнафта" энергоресурсы и как.

Нефть. 100% идет на НПЗ "Укртатнафта", принадлежащий "Привату". Да, другого завода нет, но нефть с аукционов идет на "приватовские" фирмы, те потом на непонятных условиях передают эту нефть обратно "Укрнафте" и та перерабатывает эту нефть на "Укртатнафта" снова-таки на непонятных условиях. Какие выхода нефтепродуктов, какие потери заложены и т.д. В этой мутной воде можно оставить весь профит за пределами "Укрнафты".

Природный газ. Прошлой весной всем миром добились прекращения договора с приватовским "Днепразотом", куда шел весь газ. "Укрнафта" провела одни открытие торги, после чего весь газ продается по прямым договорами. Почему газ не продается на бирже? Может потому, что не имеющие отношения к управлению "Укрнафтой" крупнейшим покупателем газа теперь является компания "Юнайтед Энерджи", поставщик… на "Днепразот"?

Сжиженный газ. 90% выкупается структурами "Приват". Да, всем миром добились их продажи по рыночной цене, но почему "Укрнафта" и технократ Олег Гез не переводит продажи на открытые электронные торги, как это делает "Укргаздобыча"? Отвечу: потому что газа расхватают другие покупатели.

В-третьих, на станциях "Укрнафты" написано: "Авиас" партнер. Цены на АЗС "Укрнафты" и приватовского "Авиаса" одинаковые, меняются синхронно. Корпоративные продажи "Укрнафты" ведет "приватовская" лавка "Ливайн Торг". Юрий Юрьевич, протрите глаза! Хотя думаю со зрением у вас все в порядке.

В-четвертых, в "Укрнафте" продолжает сидеть куча народу, напрямую подчиняющихся И.Коломойскому. Прежде всего, это главный юрист В.Карташов. Юридическая служба "Укрнафты" активно противостоит попыткам НАБУ наказать виновных в выводе огромных средств из компании в 2015 году. Вдумайтесь, "Укрнафта" по сути не хочет, чтобы НАБУ вернула ей выведенные деньги. Почему? Очень просто: тот же Карташов курировал договоры, по которым эти деньги был выведены. Сам же Витренко устранился от этих неудобных вопросов и кадровых инициатив, свалив все на "собаку с милицией", которая во всем разберется.

Так что "Приват" рулил, рулит и продолжит рулить в "Укрнафте". И вертели миноритарные акционеры на одном месте все эти джентельментские соглашения о неприкосновенности менеджмента.

Я не считаю Витренко глупым человеком, скорее наоборот, поэтому вывод один – он юлит чтобы скрыть свою беспомощность как главы набсовета и нежелание/неумение/неготовность по-настоящему перестроить компанию. Вместо четкой государственной политики, начинается эта песня про передовые стандарты корпоративного управления. Покажу, как это будет на нашем примере.

Чтобы снять ответственность с Витренко, придумали эту тему с независимыми членами набсовета, просто размыли ответственность. В интервью ЮЮ говорит, что вокруг этого был найден некий компромисс, который очень похож на слив государственных позиций. Очень умело в этом контексте был использован и тезис о Лондонском арбитраже, который, оказывается, по сути ничего не принял. Потому "Приват" и пошел на этот "независимый" набсовет, потому что на этих независимых членов можно надавить или просто купить их, чтобы сформировать большинство и взять власть в своих руки. Ну что тому члену стоит пропустить заседание по болезни, например, чтобы автоматически изменить расклад голосов перед ответственным заседанием? Когда "наковская" часть набсовета состояла из наковцев, сделать это было практически невозможно, так как все они голосовали по заданию главы набсовета и "заболеть" было сложно.

И напоследок. Выведение огромных средств из компании сделало ее крупнейшим должником госбюджета – более 30 млрд грн. А теперь Витренко придумал план, который предусматривает погашение этого долга за счет средств "Нафтогаза". Да, надо отдавать долг – это 2 млрд кубов газа. Но зачем делать предоплату за 2 млрд кубов газа, который "Укрнафта" добудет через четыре-пять лет? У госкомпании есть лишние деньги, чтобы раздавать такие кредиты? Может пускай это сделают миноритарные акционеры? Деньги у них на это есть, в 2013-2015 годах они взяли с "Укрнафты" намного больше. Тем более газ им все равно нужен для того же "Днепразота". Но нет, за все должен заплатить НАК…

Прощай, "Укрнафта".