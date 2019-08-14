Черновицкую область накрыл разрушительный град, а в Николаеве горел поезд "Херсон-Киев"

Я не бомжиха, что вы издеваетесь: жестокие проводники выгоняли бабушку из поезда. Об этом сообщает "Наше місто". 13 августа в поезде Запорожье-1 — Бердянск проводники выгоняли из вагона 81-летнюю бабушку. Об этом в соцсетях заявила очевидица происшествия Александра Бондарчук. По словам девушки, проводники жестоко обращались с пожилой женщиной: обзывали, кричали, ругались на нее матом и выпихивали из вагона, не смотря на то, что у нее был билет на поезд. Скандал закончился сразу после того, как Александра и ее парень забрали бабушку к себе в купе.

Кропивницкий изобретатель смастерил полулежа велосипеды. Об этом сообщает "Утренний город". Их созданием занимается два года. Называет их веломобили. Имеет их два. Один сделал для поездок по городу, второй - на длинные расстояния. По словам Сергея Петренко, до конца года планирует сделать для себя третий полулежа веломобиль.

В Николаеве загорелся поезд "Херсон-Киев". Об этом сообщает "Гривна". Вчера в 17:18 возле станции Николаев произошло задымление локомотива пассажирского поезда № 766 "Херсон - Киев". В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Локомотив сразу было отведено на безопасное расстояние от пассажирских вагонов и ликвидировано задымление. Поезд отправился по маршруту в 18:07 с помощью запасного локомотива с задержкой 1 час 28 мин. Сейчас железнодорожники принимают все меры для сокращения отставания поезда от графика. Также в ведомстве добавили, что в настоящее время причины задымления локомотива устанавливаются. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, загорелась кабина тепловоза и генераторный отсек. Локомотив сразу отцепили и отогнали на безопасное расстояние.

После неудачного ограбления молодой муж выбросил с балкона пожилую жену. Об этом сообщают "Николаевские новости". Одесская полиция задержала мужчину, который сбросил бывшую жену с балкона после того, как не смог ее ограбить. Мужчина влез в квартиру через открытый балкон, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области. "Среди ночи женщина проснулась от странного шума и увидела, как бывший муж собирает по квартире ее вещи. Потерпевшая потребовала вернуть похищенное и между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина столкнул хозяйку с балкона", - сказано в сообщении полиции. Соседи, которые увидели случившееся, сразу вызвали скорую помощь и полицию. По данным правоохранителей, 57-летняя женщина с многочисленными травмами, в том числе переломами, госпитализирована. Ее бывший 32-летний муж, который, как выяснилось, пребывал в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в полицию.

На Херсонщине сгорела машина с посылками "Новой почты". Об этом сообщают "Новости N". Вечером во вторник, 13 августа, на трассе Скадовск-Лазурное вспыхнул Fiat Dukato с отправлениями "Новой почты". На место немедленно отбыли спасатели, пожар довольно быстро ликвидировали. Но микроавтобус с грузом выгорел дотла. Водитель не пострадал. Почему машина загорелась, неизвестно. В соцсетях очевидцы пишут, что перед пожаром слышали на месте хлопок, характерный для взрыва. Что могло рвануть в микроавтобусе, выясняет полиция. Сама машина была без маркировки "Новой почты". Как стало известно, транспорт для перевозки посылок компания сняла.

Кассирша одного из банков обманула 60 пенсионеров. Об этом сообщает "20 хвилин Вінниця". Винничанка, которая работала кассиром в банке, похищала деньги с банковских карточек пенсионеров. Выявлено 60 таких фактов. Женщину взяли под стражу, но она уплатила залог и сейчас находится на свободе. Таким промыслом женщина занималась в течение года. Проверку полицейские начали после обращения представителей банка, которые заподозрили свою сотрудницу в хищении средств своих клиентов. Представитель банка отметил, что к ним начали поступать жалобы от клиентов, что с их карточек исчезают деньги в сумме от 500 до 1000 гривен. - Во время проверки выяснилось, что во время проведения операции по снятию средств с карты в кассе, работница банка проводила две денежные операции. Пока клиент находился у окна кассы, женщина успевала дважды провести банковскую операцию - снять сумму необходимую клиенту и несколько сотен для себя. Так продолжалось до тех пор, пока она не встретила пристального клиента. Пожилой мужчина заметил, что после снятия наличных в кассе, на его счету остается денег меньше, чем должно быть. С этой проблемой он обратился в администрацию банка. С аналогичной проблемой обратилось еще несколько пенсионеров, - рассказали в полиции. После проверки документация по проведению банковских операций этим работником, выяснилось, подписи в квитанциях, где снимала деньги кассирша, были подделаны. Относительно кассирши открыли два уголовных производства: кража и подделка документов. В настоящее время проводится расследование. Винничанка находится дома, ведь внесла за себя залог в размере 40 000 гривен.

На Черновицкую область обрушился разрушительный град. Об этом сообщает "Фраза". В минувший вторник, 13 августа, в Черновицкой области бушевала непогода. Как выяснили журналисты "Фразы", тут выпал град, который буквально разнес все вокруг. Град бил окна, пробивал крыши автомобилей и домов. Сильный ветер ломал деревья. Из-за непогоды был частично уничтожен урожай – фруктовые деревья и посевы. В отдельных поселках произошло подтопление.