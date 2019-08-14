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  • Снижение цены газа для Луганской ТЭС сохранит стабильное энергоснабжение Луганской области, - директор энергопрограмм Центра Разумкова
14 августа 2019, среда, 15:13 353
Политика 2019-08-14T15:13:35+03:00
Українські Новини
Снижение цены газа для Луганской ТЭС сохранит стабильное энергоснабжение Луганской области, - директор энергоп

Снижение цены газа для Луганской ТЭС сохранит стабильное энергоснабжение Луганской области, - директор энергопрограмм Центра Разумкова

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял распоряжение о снижении цены на газ для Луганской ТЭС. Это позволит сохранить стабильные поставки электроэнергии потребителям Луганской области. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Останавливать Луганскую ТЭС невозможно. Это может повлечь серьёзные политические последствия, нельзя допустить, чтобы жители прифронтовой зоны оказались без электричества на подконтрольной территории Украины. Важно принимать меры, снижать цену на газ, нет иного способа, как субсидировать Луганскую ТЭС, кроме как через более низкую стоимость газа", - подчеркнул Владимир Омельченко.

Энергоэксперт объяснил, что в Луганской области сложилась сложная ситуация, связанная с заблокированными РФ поставками угля на эту станцию. Поэтому станция перешла на газ.

"Действительно, ситуация там - очень сложная, потому что ТЭС обеспечивает фактически регион, и по сути других возможностей получать услуги по поставке электроэнергии, кроме Луганской ТЭС, не существует. Следовательно, необходимо выходить из ситуации, поскольку РФ с 1 июня этого года прекратила давать возможность поставлять уголь на станцию. В итоге получилась ситуация, когда единственный способом задействовать ТЭС - это переход с угля на газ. Так как установлена цена на электрическую энергию сутки наперёд 1,64 грн. за кВт, то по той цене, которая сейчас существует 3,5 грн. за 1 Квт – фактически Луганская ТЭС не может вписаться в этот лимит (из-за высокой себестоимости в связи с использованием газа, - ред.)", - объяснил Владимир Омельченко.

Как ранее сообщалось, губернатор Луганской области Виталий Комарницкий считает, что для того, чтобы не оставить Луганскую область без электроэнергии, Кабмину нужно принять постановление о снижении цены газа для Луганской ТЭС.

Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей. С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину. 
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