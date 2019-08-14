подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Государственные шахты дополнительно получили 10 миллиардов гривен после введения формулы "Роттердам+", - Волынец
14 августа 2019, среда, 14:14 759
Политика 2019-08-14T14:15:40+03:00
Українські Новини
Государственные шахты дополнительно получили 10 миллиардов гривен после введения формулы "Роттердам+", - Волын

Государственные шахты дополнительно получили 10 миллиардов гривен после введения формулы "Роттердам+", - Волынец

Михаил Волынец. Фото: unian.ua
Михаил Волынец. Фото: unian.ua

Государственные шахты с момента принятия формулы дополнительно получили свыше 10 млрд. гривен, что позволило замедлить динамику роста задолженности по зарплате. Об этом заявил Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины.

"Государственные шахты получили 10 миллиардов гривен от повышения цены на уголь, доводя ее постепенно до европейского уровня цен. А частные шахты вкладывали инвестиции в развитие угольной отрасли, свои шахты и наращивали добычу угля", - отметил он.

Напомним, к введению формулы "Роттердам+" цена на государственный уголь составляла 1000-1200 грн/тонна, что даже не покрывало себестоимость его добычи. После введения формулы "Роттердам+" Министерство энергетики и угольной промышленности Украины постепенно стало повышать существенно заниженную цену угля государственных шахт до рыночного уровня. Однако через длительное недофинансирование и отсутствие инвестиций в модернизацию себестоимость все равно росла, что влекло новые социальные взрывы шахтеров.

Как сообщалось, горняки госшахт "Кураховская" и "Капитальная" бастуют, требуя погасить задолженность по зарплатам. 12 августа к протестам присоединились работники шахты "Украина". Горнякам не выплатили зарплату за несколько месяцев, в частности с шахтерами "Кураховской" рассчитались на 80% только по маю, зарплату за июнь и июль они не получили. Ситуация в шахтерском регионе заостряется. 25 августа горняки государственных шахт планируют организовать митинги под Офисом Президента и Кабмином.
Архив
Новости
Столкновение полицейских с активистами в аэропорту Гонконгаю Скриншот\BBC News
В Гонконге после отмены 100 рейсов вновь возобновлена отправка самолетов 16:10
Суд Люксембурга обязал "Газпром" выплатить $2,6 млрд "Нефтегазу" 16:03
Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус 15:49
Голомша еще не решил, вернется ли в ГПУ на работу 15:45
С начала года "Нефтегаз" уплатил в госбюджет более 70 млрд гривен 15:37
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа 06:00
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
больше новостей
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ 23:35
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского 14:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok