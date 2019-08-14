Государственные шахты дополнительно получили 10 миллиардов гривен после введения формулы "Роттердам+", - Волынец

Государственные шахты с момента принятия формулы дополнительно получили свыше 10 млрд. гривен, что позволило замедлить динамику роста задолженности по зарплате. Об этом заявил Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины.

"Государственные шахты получили 10 миллиардов гривен от повышения цены на уголь, доводя ее постепенно до европейского уровня цен. А частные шахты вкладывали инвестиции в развитие угольной отрасли, свои шахты и наращивали добычу угля", - отметил он.

Напомним, к введению формулы "Роттердам+" цена на государственный уголь составляла 1000-1200 грн/тонна, что даже не покрывало себестоимость его добычи. После введения формулы "Роттердам+" Министерство энергетики и угольной промышленности Украины постепенно стало повышать существенно заниженную цену угля государственных шахт до рыночного уровня. Однако через длительное недофинансирование и отсутствие инвестиций в модернизацию себестоимость все равно росла, что влекло новые социальные взрывы шахтеров.

Как сообщалось, горняки госшахт "Кураховская" и "Капитальная" бастуют, требуя погасить задолженность по зарплатам. 12 августа к протестам присоединились работники шахты "Украина". Горнякам не выплатили зарплату за несколько месяцев, в частности с шахтерами "Кураховской" рассчитались на 80% только по маю, зарплату за июнь и июль они не получили. Ситуация в шахтерском регионе заостряется. 25 августа горняки государственных шахт планируют организовать митинги под Офисом Президента и Кабмином.