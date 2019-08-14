Жительница Мелитополя отдала 100 тыс. гривен за "снятие порчи", а суд в Николаеве смягчил приговор женщине, которая убила мужа сковородкой

Жителям Троещины пришлось толкать заглохший троллейбус, чтобы освободить перекресток. Об этом сообщает "Фраза".



Жители микрорайона Троещина в Деснянском районе Киева были вынуждены толкать троллейбус через перекресток. Как выяснили журналисты "Фразы", об этом сообщает сообщает сообщество "КиевОперативный", на своей странице в Facebook. Как видно на опубликованном видео, толкать троллейбус вышли около десяти пассажиров. В то же время, о причине поломки общественного транспорта не сообщается.



Под Днепром нашествие змей: местные жители бьют тревогу. Об этом сообщает "Наше місто".



В пос. Романково (левый берег г. Каменское) местные жители массово встречают змей в своих дворах и домах в частном секторе. Люди уверены, что это не обычные ужи, а степная гадюка, укус которой может быть летальным для человека.



Специалисты советуют смотреть под ноги, быть внимательным и осторожным, не ложиться отдыхать на землю в незнакомом месте. Чем ближе место укуса к голове, тем большую опасность он представляет. После укуса гадюки появляются ощущение жара, тошнота, холодный пот. При этих симптомах нельзя медлить ни минуты, нужно срочно обращаться в лечебное учреждение. В Украине живет пять представителей ядовитых змей семейства гадюковых: гадюка обыкновенная, гадюка степная, гадюка носатая, гадюка Никольского и гадюка Ренарда. Кстати, спутать ядовитую и неядовитую змею достаточно трудно.

В Днепре гражданин Израиля открыл стрельбу на территории детской спортивной школы. Об этом сообщают "Новости N".



"12 августа, около 18:00, встревоженные местные жители позвонили на линию "102" и сообщили, что неизвестный мужчина стреляет в прохожих. Инцидент произошел на территории детско-юношеской спортшколы по гребле", - говорится в сообщении.

Как сообщается, мужчина пришел в школу на Гребной косе, схватил пистолет и начал стрелять в сторону людей, которые стояли рядом. Стрелок вел себя агрессивно. У него завязался конфликт с прохожим, и он выстрелил в него, но не попал. Предположительно, что мужчина совершил около 3 — 4 выстрелов. После этого мужчина ушел вглубь косы, стреляя в воздух.



На место приехали патрульные и начали обыскивать территорию. Отмечается, что через час полицейские увидели похожего мужчину, который купался в воде. После поверхностного осмотра у него в рюкзаке нашли пистолет "Флобер" с отстрелянными патронами. Мужчина, в которого стреляли, узнал нападавшего. 30-летнего гражданина Израиля правоохранители задержали и доставили в Соборное отделение полиции.



Жительница Мелитополя отдала 100 тысяч за "снятие порчи". Об этом сообщает "Миг".



В дежурную часть мелитопольского отдела полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что к ней в дом пришли две неизвестные женщины и мошенническим способом выманили у нее деньги: за "снятие порчи" доверчивая жертва отдала 100 тысяч гривен.



Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью в полицию. Правоохранители, возбудили уголовное дело по ст. 190 (мошенничество). Из дома потерпевшей изъята керамическая чашка, из которой пила одна из злоумышленниц. Полицейские предполагают, что на ней могли остаться отпечатки пальцев, пригодные для идентификации.



Суд смягчил приговор женщине, которая убила мужа сковородкой. Адвокат доказал, что если бы мужчина не злоупотреблял спиртным, то от такого удара не умер бы. Об этом сообщают "Николаевские новости".



Николаевский апелляционный суд на недавнем заседании переквалифицировал дело жительницы Первомайска, которая в домашней драке убила гражданского мужа сковородкой. Происшествие случилось еще в мае 2016 года. Мертвого мужчину с травмой головы нашли соседи. А накануне они слышали громкую ссору. Через время по подозрению в убийстве задержали сожительницу погибшего.

Свою вину она признала частично. Указывая на то, что мужчина часто был ее и этот случай был необходимой самообороной. Женщина рассказала, что в тот вечер они выпивали. Поругались до драки, и муж начал ее душить. Женщина схватил первое, что попалось под руки – сковородку – и ударила того по голове. Первомайский райсуд признал ее виновной в умышленном нанесении тяжких телесных повреждении, повлекших смерть пострадавшего, и приговорил к семи годам заключения. Адвокат осужденной подал апелляцию, акцентируя на том, что в действиях его клиентки не было злого умысла. И все случилось спонтанно.

По его мнению, суд первой инстанции не правильно истолковал результаты судебно- медицинской экспертизы. Он отметил, что от такого удара относительно здоровый человек бы не умер. А у погибшего обнаружились дистрофические изменения печени из-за длительного злоупотребления спиртным. Адвокат подчеркнул, что удар сковородкой – это легкое телесное повреждение, а смерть наступила из-за сниженной свертываемости крови после выпитого алкоголя.

Суд согласился с аргументами адвоката и переквалифицировал преступление и вину на часть 1 статьи 119 ("Убийство по неосторожности"). Соответственно изменилась и мера наказания - на три года ограничения свободы в исправительном центре.



В центре Днепра появилось неожиданное препятствие. Об этом сообщает "Днепр Час".





В Днепре на улице Сечевых Стрельцов на проезжей части рядом с пешеходным переходом появилась яма. Для того, чтобы обратить внимание автомобилистов, горожане воткнули в дыру в асфальте высокую деревянную палку. Снизу на нее повязали сигнальную ленту, а место, где возникла впадина, - обвели краской. Вот так на дороге возникла помеха, водителям приходится ее объезжать.

Следует напомнить, что в Днепре в пределах проекта "Я + Мы" восемь активистов присоединились к Всеукраинской акции "Обведи яму в городе: создай безопасность на дорогах". Таким образом, они зарисовали уже большое количество ям на дорогах города. Такие превентивные действия должны помочь водителям уберечь не только свою жизнь, но и чужую.

Известно, что большинство водителей отреагировали на ситуацию довольно позитивно: благодарили и даже предлагали свою помощь.







В центре Кропивницкого в троллейбуса отпал колесо. Об этом сообщает "Утренний город".





По улице Большая Перспективная от троллейбуса отпал переднее колесо. Об этом редакцию сайта "Утренний город" сообщили очевидцы происшествия. По словам начальника КП "Электротранс" Александра Луценко, на место выехала бригада ремонтников. "Это старая машина, которой уже более 15 лет. Это машина с той партии, нам вернула "ЕТК". От этих троллейбусов нужно вимовлятися", - сообщил Луценко. Как отметил директор предприятия, в результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.











В Скадовске подросток-парашютист приземлился на линию электропередач. Об этом сообщает "Гривна".



В выходные в Скадовске 14-летний подросток, когда совершал прыжок с парашютом, неудачно приземлился на провода линий электропередач . Об этом сообщает пресс-служба АО "Херсоноблэнерго". Парень чудом не пострадал и избежал электротравм, ведь ЛЭП находилась под напряжением.

От такого приземления провода не выдержали и разорвались. Через приключение обесточенными остались полсотни домов жителей курортного городка. Энергетики оперативно устранили повреждения и восстановили электроснабжение помещений местных жителей.























