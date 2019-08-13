Несколько сотен человек под Офисом президента требуют отставки Супрун, - СМИ

Несколько сотен человек, большинство из которых - работники медицинских учреждений и объединений медиков, собрались под Офисом президента.\r\nОб этом сообщает NewsOne.\r\n"Мы не против здравоохранения, но оно должно быть с человеческим лицом", - утверждают организаторы акции.\r\nНа митинге слышны крики "Супрун, прочь" и "Супрун, позор".\r\n\r\nПо словам одного из координаторов акции, координатора медицинской службы Евромайдана Андрея Гука, три года деятельности последних правительств "показали неспособность выполнять действенную реформу здравоохранения".\r\n"Мы сюда пришли, чтобы наладить диалог с новой администрацией ОП, для того, чтобы найти консенсус в дальнейшем проведении реформ здравоохранения", - сказал он.\r\n\r\nПо его словам, он ожидает, что к людям сегодня выйдет кто-то из представителей власти.\r\nКак передает корреспондент, из ОП на Банковую уже вышел советник президента Михаил Радуцкий. Сейчас он общается с организаторами.\r\n\r\n\r\nДобавим, Кабмин в июле 2016 года назначил Супрун первым заместителем министра здравоохранения Украины. Согласно распоряжению Кабмина, с августа 2016 года она исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. В феврале 2019 года Супрун по решению суда запретили исполнять обязанности руководительницы Минздрава. Однако, через несколько дней Кабмин разрешил Супрун выполнять обязанности и.о. главы Минздрава.