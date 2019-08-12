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12 августа 2019, понедельник, 16:40 672
Политика 2019-08-12T18:15:02+03:00
Українські Новини
Филатов считает претензии по продаже УМХ политически мотивированными

Филатов считает претензии по продаже УМХ политически мотивированными

Экс-замглавы Администрации Президента Алексей Филатов считает претензии Генпрокуратуры по делу о продаже Украинского Медиа Холдинга (УМХ) политически мотивированными.

"Претензии к этому соглашению имеют очевидно политическую подоплеку, о чем свидетельствует не только их явная несостоятельность, но и время, когда они были заявлены – непосредственно перед первым туром президентских выборов", - заявил адвокат в понедельник перед визитом в Генпрокуратуру.

Он также обратил внимание на то, что эти претензии первым выдвинул прокурор Константин Кулик, личность которого "привлекает внимание".

Филатов не считает себя подозреваемым по делу УМХ, так как в "сообщении о подозрении", которое Кулик опубликовал еще в марте, отсутствуют сведения о совершении им любых уголовно наказуемых деяний.

Адвокат подчеркнул, что сделка по продаже УМХ соответствовала нормам английского права и прошла комплаенс-проверку в международных банках. Всего эту сделку обслуживали более 30 юристов из нескольких украинских и зарубежных компаний.

Как сообщалось, в 2013 году UMH Group, основным совладельцем которого выступал Борис Ложкин, был подан холдингу ВЕТЕК Сергея Курченко. Одной из юридических компаний, сопровождавших сделку, было адвокатское объединение "Василь Кисиль и партнеры", где на тот момент работал Алексей Филатов.

По оценке издания Forbes Украина, продажа UMH Group вошла в ТОП-10 крупнейших M&A-сделок первого полугодия 2013 года.

После избрания Петра Порошенко в мае 2014 года Президентом Украины его Администрацию возглавил Борис Ложкин. На посту замглавы АП Алексей Филатов курировал разработку и внедрение судебной реформы.

Первая попытка юридического преследования Филатова произошла накануне первого тура президентских выборов в марте 2019 года: прокурор Кулик заявил о том, что экс-замглавы АП получил сообщение о подозрении. Но в Генпрокуратуре открестились от заявлений Кулика, а генпрокурор Юрий Луценко сказал, что Филатов не является подозреваемым.

"В деле УМХ я так и не смог добиться от прокурора Кулика объяснений, в каких действиях есть признаки уголовных нарушений", - заявил Юрий Луценко.

После этого Кулика вывели из группы, которая занималась делом Курченко, а Генеральная инспекция ГПУ занялась проверкой инцидента с "сообщением о подозрении".

При этом сам прокурор Кулик официально обвинялся в незаконном обогащении. Было установлено, что семья Кулика владеет состоянием, которое значительно превышает официально задекларированные доходы.

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