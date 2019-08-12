Более 17 тысячам семей Черниговщины вернули остатки субсидий на газ

На выполнение требований Постановления КМУ №595, в июле 2019 года "ЧЕРНИГОВГАЗ СБЫТ" провел повторный пересчет остатков государственных дотаций на оплату природного газа. Средства в сумме 24,4 млн были возвращены на счета 17,2 тыс получателей субсидий.\r\n19 июля текущего года вступили в силу изменения в Порядок расчета и возврата в бюджет неиспользованных сумм субсидий, утвержденный Постановлением КМУ №534 от 23.08.2016 г. На основании этого компания "ЧЕРНИГОВГАЗ СБЫТ" вернула на лицевые счета субсидентов 24,4 млн грн, неиспользованных в течение отопительного сезона 2018-2019 гг. Повторный пересчет состоялся по 17174 домохозяйствам Черниговского области.\r\n"Несмотря на то, что государство пока не вернуло сответствующие суммы на счет компании, мы уже отреагировали на требования нового Постановления КМУ и провели повторный пересчет, - сообщил директор "ЧЕРНИГОВГАЗ СБЫТА" Иван Луста. - Указанная сумма не является монетизированной. И потребители не смогут получить эти средства наличными. В автоматическом режиме они будут списываться с лицевого счета клиентов и пойдут на оплату будущих платежей за газ".\r\n\r\nОстаточные средства по сэкономленным субсидиям потребители смогут увидеть в квитанциях за июль. Кроме того, платежный документ будет содержать соответствующее разъяснение нововведений. А пользователи личного кабинета на сайте 104.ua в ближайшее время смогут ознакомиться с обновленным балансом своего счета.\r\nВ компании отмечают, что процедура повторного пересчета приведет к уменьшению дебиторской задолженности и поможет снять социальное напряжение, которое возникло вследствие неурегулированности законодательства. Однако по 8496 клиентам до сих пор остается неопределенным период получения субсидий. С февраля 2019 года поставщик газа был лишен доступа к любым данным по получателям субсидий, поэтому для уточнения информации по этим потребителям "ЧЕРНИГОВГАЗ СБЫТ" отправил соответствующий запрос на управление соцзащиты.\r\nНапомним, по состоянию на май у 18,8 тыс клиентов ООО "ЧЕРНИГОВГАЗ СБЫТ" оставались неиспользованными 39,7 млн грн государственных компенсаций на оплату газа, начисленных до 1 февраля 2019 года. Учитывая действующие нормы Постановления № 534, компания, как поставщик газа со спецобязательствами, перечислила остатки по субсидиям в государственную казну.\r\n