Более 17 тысячам семей Черниговщины вернули остатки субсидий на газ

На выполнение требований Постановления КМУ №595, в июле 2019 года "ЧЕРНИГОВГАЗ СБЫТ" провел повторный пересчет остатков государственных дотаций на оплату природного газа. Средства в сумме 24,4 млн были возвращены на счета 17,2 тыс получателей субсидий.

19 июля текущего года вступили в силу изменения в Порядок расчета и возврата в бюджет неиспользованных сумм субсидий, утвержденный Постановлением КМУ №534 от 23.08.2016 г. На основании этого компания "ЧЕРНИГОВГАЗ СБЫТ" вернула на лицевые счета субсидентов 24,4 млн грн, неиспользованных в течение отопительного сезона 2018-2019 гг. Повторный пересчет состоялся по 17174 домохозяйствам Черниговского области.

"Несмотря на то, что государство пока не вернуло сответствующие суммы на счет компании, мы уже отреагировали на требования нового Постановления КМУ и провели повторный пересчет, - сообщил директор "ЧЕРНИГОВГАЗ СБЫТА" Иван Луста. - Указанная сумма не является монетизированной. И потребители не смогут получить эти средства наличными. В автоматическом режиме они будут списываться с лицевого счета клиентов и пойдут на оплату будущих платежей за газ".

Остаточные средства по сэкономленным субсидиям потребители смогут увидеть в квитанциях за июль. Кроме того, платежный документ будет содержать соответствующее разъяснение нововведений. А пользователи личного кабинета на сайте 104.ua в ближайшее время смогут ознакомиться с обновленным балансом своего счета.

В компании отмечают, что процедура повторного пересчета приведет к уменьшению дебиторской задолженности и поможет снять социальное напряжение, которое возникло вследствие неурегулированности законодательства. Однако по 8496 клиентам до сих пор остается неопределенным период получения субсидий. С февраля 2019 года поставщик газа был лишен доступа к любым данным по получателям субсидий, поэтому для уточнения информации по этим потребителям "ЧЕРНИГОВГАЗ СБЫТ" отправил соответствующий запрос на управление соцзащиты.

Напомним, по состоянию на май у 18,8 тыс клиентов ООО "ЧЕРНИГОВГАЗ СБЫТ" оставались неиспользованными 39,7 млн грн государственных компенсаций на оплату газа, начисленных до 1 февраля 2019 года. Учитывая действующие нормы Постановления № 534, компания, как поставщик газа со спецобязательствами, перечислила остатки по субсидиям в государственную казну.