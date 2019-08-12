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12 августа 2019, понедельник, 13:19 658
Экономика 2019-08-12T13:47:51+03:00
Українські Новини
Прибыли компании "ДТЭК Энерго" после введения "Роттердам+" не превышали среднеотраслевые показатели, - Кушниру

Прибыли компании "ДТЭК Энерго" после введения "Роттердам+" не превышали среднеотраслевые показатели, - Кушнирук

После введения формулы "Роттердам+" прибыль "ДТЭК Энерго" была ниже средней по отрасли. Об этом пишет Борис Кушнирук, анализируя результаты исследования ведущей мировой аудиторской и консалтинговой компанией KPMG по финансовым показателям энергокомпаний.

"Разговоры о получении сверхприбыли украинских ТЭС и угольных предприятий (и не только ДТЭК), после введения формульного ценообразования на энергетический уголь на базе Роттердам+ - это миф, созданный агрессивной пиар-кампанией в публичной плоскости. В первую очередь это является результатом межолигархической борьбы. Определенные группы олигархов, ориентированные на производство и экспорт сырья и полуфабрикатов, ведут борьбу за удешевление факторов производства".

По словам Кушнирука, компания KPMG анализировала деятельность 25 интегрированных компаний, 20 генерирующих и 21 добывающих компаний, среди них 13 ведущих международных диверсифицированных компаний энергетического сектора. Исследование охватило компании, штаб-квартиры которых расположены в 23 странах Северной и Южной Америки, Африки, Европы и Азии.

"Если сравнивать "формульную" (на базе Роттердам+) доходность шахт и ТЭС с периодом до 2013 года, то она существенно не изменилась. Только лучшие шахты достигают средних показателей прибыльности мировой угледобычи. Средние же показатели доходности по отрасли угледобычи в Украине существенно ниже средних индикаторов похожих иностранных компаний. Рентабельность интегрированных компаний... в 2016-2018 годах составила в среднем 18%. Для "ДТЭК Энерго" этот показатель составил 11%. Рентабельность генерирующих компаний по показателю прибыли до выплаты процентов и налогов в 2016-2018 годах составила в среднем 17%, для ТЭС "ДТЭК Энерго" этот показатель составил 3%. Рентабельность угледобывающих предприятий по показателю прибыли до выплаты процентов и налогов в 2016-2018 годах составила в среднем 15%. В то же время для ТЭС группы "ДТЭК Энерго" этот показатель составил 13%. Таким образом, независимые исследования показывают, что "ДТЭК Энерго" после ввода формулы Роттердам+ не получил доходность (сверхприбыль), что превышает среднеотраслевые показатели", - пишет он.

Как сообщалось 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу "Роттердам+". По мнению экспертов, действия НАБУ по делу "Роттердам+" непрофессиональные. В частности, руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий на своей странице в Facebook раскритиковал логику детективов о якобы давлении сотрудников компании ДТЭК на НКРЕКУ. "При всем уважении к нашим антикоррупционным органам, хочу заметить, что работу по Роттердам+ они сделали некачественно. НАБУ утверждает, что два менеджера ДТЭК среднего звена давили на НКРЭ, чтобы те повысили тариф, и НКРЭ в конце поддались такому давления. Ну что за бред? То что менеджеры нажали на НКРЭ, и те поддались давлению - ну не верю. С таким же успехом можно обвинить в давлении на НКРЭ любого менеджера любой подотчетной НКРЭ компании, добившейся повышения любого тарифа для своей компании на любом из многочисленных заседаний комиссии", - написал Паращий.

Напомним, 3 марта 2016 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известную как формула "Роттердам+"). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилось.

Больше новостей о: Роттердам+ Борис Кушнирук ДТЭК Энерго KPMG

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