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11 августа 2019, воскресенье, 11:39 669
Верховная Рада и партии 2019-08-11T13:30:03+03:00
Українські Новини
Оппозиция будет добиваться смены руководства "Нефтегаза", которое думает только о своих премиях, - Бойко

Оппозиция будет добиваться смены руководства "Нефтегаза", которое думает только о своих премиях, - Бойко

"Мы будем добиваться смены руководства "Нефтегаза", которое думает только о своих зарплатах и премиях". Об этом, комментируя подготовку страны к отопительному сезону 2019-2020, Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер", сообщает портал zagittya.com.ua.

"Для успешного прохождения отопительного сезона закачка газа в хранилища на сегодняшний день уже должна подходить к завершению, ведь отопительный сезон фактически начинается через пару месяцев. То, что происходит в "Нефтегазе", - это не государственная политика, а политика манипулятора. Это также политика МВФ и набсовета компании, состоящего из иностранцев", - считает оппозиционный политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что у Оппозиционной платформы – За життя нет никаких иллюзий в отношении сегодняшнего руководства "Нефтегаза", который не заботится о росте добычи газа и его доступности для людей.

"Их интересует только вопрос увеличения зарплат и премий самим себе, а на людей им, откровенно говоря, наплевать. Для нас это недопустимо, и мы будем добиваться первоочередной смены руководства компании "Нефтегаз", которое принесло много бед для страны", - резюмировал Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя".Напомним, благодаря договоренностям, достигнутым Юрием Бойко и председателем Политсовета Оппозиционной платформы – За життя Медведчуком с руководством РФ, стоимость газа для украинских потребителей может быть снижена до 3800 грн. за тысячу кубометров.

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