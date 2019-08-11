Оппозиция будет добиваться смены руководства "Нефтегаза", которое думает только о своих премиях, - Бойко

"Мы будем добиваться смены руководства "Нефтегаза", которое думает только о своих зарплатах и премиях". Об этом, комментируя подготовку страны к отопительному сезону 2019-2020, Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер", сообщает портал zagittya.com.ua.

"Для успешного прохождения отопительного сезона закачка газа в хранилища на сегодняшний день уже должна подходить к завершению, ведь отопительный сезон фактически начинается через пару месяцев. То, что происходит в "Нефтегазе", - это не государственная политика, а политика манипулятора. Это также политика МВФ и набсовета компании, состоящего из иностранцев", - считает оппозиционный политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что у Оппозиционной платформы – За життя нет никаких иллюзий в отношении сегодняшнего руководства "Нефтегаза", который не заботится о росте добычи газа и его доступности для людей.

"Их интересует только вопрос увеличения зарплат и премий самим себе, а на людей им, откровенно говоря, наплевать. Для нас это недопустимо, и мы будем добиваться первоочередной смены руководства компании "Нефтегаз", которое принесло много бед для страны", - резюмировал Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя".Напомним, благодаря договоренностям, достигнутым Юрием Бойко и председателем Политсовета Оппозиционной платформы – За життя Медведчуком с руководством РФ, стоимость газа для украинских потребителей может быть снижена до 3800 грн. за тысячу кубометров.