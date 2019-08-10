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10 августа 2019, суббота, 09:00 25
Общество 2019-08-10T09:00:01+03:00
Українські Новини
Родители потратят на сборы детей в школу около 3,5 тыс. гривен

Родители потратят на сборы детей в школу около 3,5 тыс. гривен

День знаний в школах Киева 1 сентября. Фото:
День знаний в школах Киева 1 сентября. Фото: "Информатор"

В августе родители школьников уже планируют покупки всего необходимого к будущему учебному году. Об этом сообщают в Подробностях. 

По данным ведомства, в этом году за полный сбор пятиклассника в школу родителям придется заплатить приблизительно 3,5 тыс. гривен, с учетом оптовых скидок в интернете. По сравнению с прошлым годом - это на 500 гривен больше. 

По мнению экспертов, нынешние дети ориентируются на блоггеров, и просят своих родителей покупать вещи, которые те советуют в своих блогах.

Так, школьники выбирают вместительные рюкзаки, часто из кожи, а сумки - из прочной ткани, например, парусины или хлопка с пропиткой от дождя. Цвета - предпочитают хаки, синий.

Для родителей, которым предстоит впервые собрать ребенка в первый класс, приведен стандартный набор первоклассника:

  • Ручки шариковые;
  • Карандаши цветные;
  • Карандаши графитные;
  • Тетради;
  • Обложки для тетрадей;
  • Обложки для учебников;
  • Ластик;
  • Ножницы;
  • Линейки;
  • Точилка;
  • Подставка для учебников;
  • Альбом для рисования;
  • Кисточки;
  • Краски;
  • Клей;
  • Цветная бумага/картон;
  • Пластилин;
  • Папка для тетрадей.

В этот перечень могут быть включены и другие принадлежности, например, пенал, касса букв и слогов. В среднем, такой набор будет стоить 300-350 грн. 

Кроме того, 17 и 18 августа с 09:00 до 20:00 на Крещатике будет проходить тематическая общегородская школьная ярмарка по продаже товаров школьного ассортимента, передает КГГА.

Во время ярмарки к новому 2019-2020 учебному году можно будет приобрести необходимые школьно-письменные принадлежности, одежду, обувь и другие товары школьного ассортимента по сниженным розничным ценам от непосредственных товаропроизводителей.

Во время ярмарки 17 августа с 13:00 до 15:00 департамент культуры КГГА совместно с Киевским городским центром народного творчества и культурологических исследований организуют выступления детских коллективов народного творчества.

Также на базе сезонных продовольственных и непродовольственных ярмарок будет обеспечена продажа школьных товаров с 1 августа по 10 сентября

Как сообщали Українські Новини, в феврале текущего года Кабмин утвердил концепцию подготовки специалистов по дуальной форме получения образования. в марте  Кабмин предложил ввести среднее образование с 3 моделями изучения украинского для нацменьшинств.

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