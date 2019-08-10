Родители потратят на сборы детей в школу около 3,5 тыс. гривен

В августе родители школьников уже планируют покупки всего необходимого к будущему учебному году. Об этом сообщают в Подробностях. \r\nПо данным ведомства, в этом году за полный сбор пятиклассника в школу родителям придется заплатить приблизительно 3,5 тыс. гривен, с учетом оптовых скидок в интернете. По сравнению с прошлым годом - это на 500 гривен больше. \r\nПо мнению экспертов, нынешние дети ориентируются на блоггеров, и просят своих родителей покупать вещи, которые те советуют в своих блогах.\r\nТак, школьники выбирают вместительные рюкзаки, часто из кожи, а сумки - из прочной ткани, например, парусины или хлопка с пропиткой от дождя. Цвета - предпочитают хаки, синий.\r\nДля родителей, которым предстоит впервые собрать ребенка в первый класс, приведен стандартный набор первоклассника:\r\n\r\nРучки шариковые;\r\nКарандаши цветные;\r\nКарандаши графитные;\r\nТетради;\r\nОбложки для тетрадей;\r\nОбложки для учебников;\r\nЛастик;\r\nНожницы;\r\nЛинейки;\r\nТочилка;\r\nПодставка для учебников;\r\nАльбом для рисования;\r\nКисточки;\r\nКраски;\r\nКлей;\r\nЦветная бумага\/картон;\r\nПластилин;\r\nПапка для тетрадей.\r\n\r\nВ этот перечень могут быть включены и другие принадлежности, например, пенал, касса букв и слогов. В среднем, такой набор будет стоить 300-350 грн. \r\nКроме того, 17 и 18 августа с 09:00 до 20:00 на Крещатике будет проходить тематическая общегородская школьная ярмарка по продаже товаров школьного ассортимента, передает КГГА.\r\nВо время ярмарки к новому 2019-2020 учебному году можно будет приобрести необходимые школьно-письменные принадлежности, одежду, обувь и другие товары школьного ассортимента по сниженным розничным ценам от непосредственных товаропроизводителей.\r\nВо время ярмарки 17 августа с 13:00 до 15:00 департамент культуры КГГА совместно с Киевским городским центром народного творчества и культурологических исследований организуют выступления детских коллективов народного творчества.\r\nТакже на базе сезонных продовольственных и непродовольственных ярмарок будет обеспечена продажа школьных товаров с 1 августа по 10 сентября\r\nКак сообщали Українські Новини, в феврале текущего года Кабмин утвердил концепцию подготовки специалистов по дуальной форме получения образования. в марте Кабмин предложил ввести среднее образование с 3 моделями изучения украинского для нацменьшинств.