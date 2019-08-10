Родители потратят на сборы детей в школу около 3,5 тыс. гривен

В августе родители школьников уже планируют покупки всего необходимого к будущему учебному году. Об этом сообщают в Подробностях.

По данным ведомства, в этом году за полный сбор пятиклассника в школу родителям придется заплатить приблизительно 3,5 тыс. гривен, с учетом оптовых скидок в интернете. По сравнению с прошлым годом - это на 500 гривен больше.

По мнению экспертов, нынешние дети ориентируются на блоггеров, и просят своих родителей покупать вещи, которые те советуют в своих блогах.

Так, школьники выбирают вместительные рюкзаки, часто из кожи, а сумки - из прочной ткани, например, парусины или хлопка с пропиткой от дождя. Цвета - предпочитают хаки, синий.

Для родителей, которым предстоит впервые собрать ребенка в первый класс, приведен стандартный набор первоклассника:

Ручки шариковые;

Карандаши цветные;

Карандаши графитные;

Тетради;

Обложки для тетрадей;

Обложки для учебников;

Ластик;

Ножницы;

Линейки;

Точилка;

Подставка для учебников;

Альбом для рисования;

Кисточки;

Краски;

Клей;

Цветная бумага/картон;

Пластилин;

Папка для тетрадей.

В этот перечень могут быть включены и другие принадлежности, например, пенал, касса букв и слогов. В среднем, такой набор будет стоить 300-350 грн.

Кроме того, 17 и 18 августа с 09:00 до 20:00 на Крещатике будет проходить тематическая общегородская школьная ярмарка по продаже товаров школьного ассортимента, передает КГГА.

Во время ярмарки к новому 2019-2020 учебному году можно будет приобрести необходимые школьно-письменные принадлежности, одежду, обувь и другие товары школьного ассортимента по сниженным розничным ценам от непосредственных товаропроизводителей.

Во время ярмарки 17 августа с 13:00 до 15:00 департамент культуры КГГА совместно с Киевским городским центром народного творчества и культурологических исследований организуют выступления детских коллективов народного творчества.

Также на базе сезонных продовольственных и непродовольственных ярмарок будет обеспечена продажа школьных товаров с 1 августа по 10 сентября

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