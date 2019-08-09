Новости дня: Громкие аресты, громкие обещания и легализация марихуаны

Самой громкой новостью четверга стало первое задержание топ-чиновника по делу "Роттердам+". Им стал директор ГП "Оператор рынка", бывший член НКРЭКУ Владимир Евдокимов. Подозрение также подготовлено бывшему председателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще ряду топ-менеджеров энергохолдинга Рината Ахметова ДТЭК. Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением в интересах частного бизнеса (проще говоря ДТЭК), в результате чего потребителям причинен суммарный ущерб на общую сумму более 18 млрд гривен. Люди, как показали выборы, жаждут крови чиновников. И в НАБУ это понимают. ДТЭК, конечно, утверждают, что "Роттердам+" - это чистая схема, и что "Рафик невиновен".

Владимир Зеленский в Турции сделал ряд громких обещаний. Во первых – запустить с 2020 года рынок земли. Земельная реформа была вечным обещанием украинских властей – все постоянно о ней говорили, с умным видом соглашались о необходимости полноценного запуска в Украине полноценного рынка купли-продажи земли. Но в реальности ничего не делали, а только взращивали в народе страх, что "олигархи и иностранцы" скупят все земли и играли на этом на выборах. Сейчас, учитывая монобольшинство Зеленского, и отсутствие скорых выборов, (если не считать местные) – отличный момент, чтобы наконец сделать землю товаром. Главное – прописать необходимые предохранители против создания феодальных вотчин.

Вторая инициатива – легализация игорного бизнеса, пока в 5-звездочных отелях. Запрет игорного бизнеса – одна из циничных историй конца "нулевых", когда правительство Тимошенко воспользовавшись взрывом в игорном заведении в Днепропетровске (сейчас - Днипро) вдруг решила запретить отрасль в целом, причем с подозрительной синхронностью с российскими властями. Но при этом, по всей стране разрослись разнообразные компьютерные клубы. Фактически это были "крышуемые", чаще всего силовиками, подпольные "казино" низкопробного пошиба. И прикрытие этой лавочки станет большим достижением новой власти.

В Украине в скором времени может возникнуть новое туристическое направление – Люксембург. Дело в том, что в этой стране могут легализовать марихуану. При этом, государство намерено создать специального агентство по каннабису и регулировать ее производство и распространение. У нас люди бы в таком агентстве озолотились моментально, но Люксембург – не Украина. Помешать превратить Люксембург в туристический рай для любителей покурить "травку" может намерение властей не продавать марихуану туристам. Но, в таком случае, возможны попытки использовать граждан этой страны и перекупать "зелье".

У судебной системы есть еще один шанс все-таки показать обществу наличие права в стране. Речь идет о дела относительно ранения журналиста телеканала "Настоящее время" Владимира Рунца. 5 мая его ранил в ногу из ружья бывший АТОшник и доброволец Владимир Регеша по прозвищу "Санта", после того, как в одном из киевских кафе, Рунец вступился за девушку, с которой конфликтовал Регеша. "Санту" отпустили на поруки 5 депутатов, в том числе и бывших журналистов Егора Соболева с Сергеем Высоцким. Теперь прокуратура направила в суд обвинение, по которому "плохому "Санте" может грозить до 7 лет тюрьмы. Слово за судом.

В это время другой суд в Харькове оправдал лидера "Женского движения Харькова" Изабеллу (Аллу) Сиренко, которая в июне 2014 года на митинге призывала к отделению юго-восточных областей от Украины. И не спешите кидать все камни в сторону судей – увольнения заслужили и прокуроры. По мнению суда, доказательной базы деянию, свидетелями которого были тысячи человек просто не оказалось. Видео, на которые ссылалась прокуратура, было удалено с YouTube, показания свидетелей были оформлены с нарушениями (им предварительно дали посмотреть видео), стенограмма выступления была оформлена без понятых. Такое впечатление, что дело просто старались завалить с самого начала.

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