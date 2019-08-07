Журналист интернет-издания LIGA.net Дмитрий Литвин убежден, что эскалация вооруженного конфликта на Донбассе лишь ослабит Украину, а "ключ от мира" находится не в Киеве, а в Москве.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

У нас тут в фэйсбуке все очень решительные, особенно партийная часть. Но стоит кое-что напомнить. Путину наплевать, сколько убитых. Вот у нас тут говорят, что типа наша власть должна показать, что за каждого убитого враг заплатит вдесятеро. Типа е*анем в ответ. И это можно сделать. Даже так, чтобы вдесятеро. Это точно порадует часть обывателей, став для них сатисфакцией и неким успокоением. Но. Врагу наплевать. В Москве просто не ощутят это как расплату. И если это будет показательно с нашей стороны, то они же тоже потом е*анут. Тоже показательно. Потом и мы, соответственно. Ведь опять же будет нужна сатисфакция? Потом и они. И мы. И они. Это пошаговая эскалация, в которой каждый шаг для Украины – будет ощущаться очень болезненно, а для Путина – нет. Путину нормально, если будут гибнуть даже по 40 человек в сутки. Он пережил гибель и 300 человек в сутки. Какие у него проблемы после этого? Как правил, так и правит. Для него потери убитыми в ОРДЛО не создают критических проблем. Станет ли меньше негодяев, которых они набирают в боевиков, если наши войска будут больше убивать с той стороны? Не станет. Там у Путина только на своей территории миллионы ненужных людей. Которые готовы пойти на войну, чтобы, например, расплатиться с долгами по потребительским кредитам. Его (Путина) потенциал эскалации несоизмеримо выше. Именно поэтому он и выбирает войну как инструмент для достижения политических целей. Человеческие потери – это только для нас чувствительно. Поэтому уходить в логику эскалации и ответов "вдесятеро" – на длинной дистанции закончится точно большим количеством трупов, чем в момент, когда может быть принято такое решение. Мы же сами и заплатим вдесятеро на самом деле. Потому что эскалация – это наше слабое место, а не Путина. И мне жаль видеть, что люди на эмоциях хотят просто какой-то сатисфакции, не думая о последствиях, чем, собственно, уменьшения смертей на этой войне.

И второе, что очень важно. Это не Зеленский наивно относится к Путину. Это большинство наших сограждан считает, что войну могут остановить политики в Киеве. Причем это большинство сформировалось еще до Зеленского в политике. И вот теперь это большинство вместе с Зеленским пройдет путь от заблуждения к правде. Оно не могло пройти этот путь с Порошенко, потому что не доверяло ему. А с Зеленским может. Например, та же ситуация с мостом в Станице – выглядит в киевской оптике далеко не так, как в оптике местных. Там действительно нужно восстановить этот мост. И местные действительно могут увидеть, кто реально пытается восстановить, а кто препятствует. Для киевской очень решительной публики это ровным счетом ничего не значит. Тут все Черчилли. Готовы сражаться на пляжах, так сказать. Но для аудитории, которая считает, что ключ от мира – у наших политиков, а не у Путина, – это может многое значить. И риторика Зеленского в коммуникации с Путиным для этой аудитории – тоже имеет значение. И попытки оживить форматы переговоров – тоже. Пусть эта аудитория освобождается от заблуждений, наблюдая, как президент делает и говорит то, что вроде как и должен делать и говорить в ожидании именно этих людей. Уверен, аудитория заблуждающихся на счет войны в нашей стране может наконец-то сократиться.