СБУ просят проверить информацию о закупке госпредприятием "Центрэнерго" угля из ОРДЛО

СБУ просят проверить информацию о закупке госпредприятием "Центрэнерго" угля с оккупированных районов Донбасса. Об этом говорится в обращении Независимого профсоюза горняков Украины к исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову.

"Возмущают и требуют срочного расследования факты, обнародованные СМИ, относительно новой коррупционной схемы ввоза в Украину угля для государственного "Центрэнерго" из ОРДЛО под видом российского. Настоятельно просим проверить информацию о заключении договора между ПАО "Центрэнерго" и фирмой "Нефть Форс" о поставках угля марки Т 0-50 (ТОМСШ), которое по документам отгружают якобы из Кемеровской области РФ, а на самом деле - с захваченного русскими оккупантами донбасского города Шахтерск", - говорится в обращении профсоюза.

По мнению авторов обращения, странно, что "Центрэнерго" подписало контракт на довольно большую сумму - 400 млн грн. - с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основанной только в августе прошлого года с уставным фондом в 1 тыс. грн.

"Вызывает удивление, что "Центрэнерго" в лице первого заместителя директора Ярослава Громко подписало контракт с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основанной в августе прошлого года с одним директором-основателем, на 400 млн грн", - сообщают в обращении.

В Независимом профсоюзе горняков Украины отмечают, что госпредприятие прежде всего должно сохранять производственную цепочку государственной угольной промышленности.

"ПАО "Центрэнерго ", мажоритарным владельцем которого является государство, в первую очередь, обязано сохранять производственную цепочку государственной угольной промышленности, а именно своевременно производить оплату ГП "Госуглепоставка" за транспортировку угля с обогатительных фабрик на свои ТЭС. Этого не происходит. У поставщика накапливаются долги перед фабриками, а те, в свою очередь, не платят шахтам за добычу угля. В итоге, как у шахт, так и у обогатительных фабрик не остается средств для ведения производственной деятельности. Закономерный итог - предприятия останавливаются, а шахтеры остаются без зарплат", - отмечают в обращении.

В случае подтверждения обнародованных фактов, Независимый профсоюз горняков Украины требует от СБУ принять неотложные меры, направленные на остановку коррупционной схемы и наказание ее организаторов.



